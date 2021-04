Dinosaur Jr. estrenan la luminosa ‘Take It Back’

Mañana viernes en Dinosaur Jr. lanzarán su nuevo álbum, Sweep It Into Space y ya puedes disfrutar del tercer adelanto, “Take It Back”, que llega tras “Garden” y “I Ran Away”.

“Take It Back” comienza con un ritmo que recuerda las exploraciones jamaicanas de Keith Richards y cuenta con mini mellotron digital de J Mascis. El video, dirigido por Callum Scott-Dyson, está hecho de animación stop-motion e imágenes coloridas en collages.

El decimosegundo disco de la formación estadounidense comenzó a grabarse en los estudios Biquiteen en Amherst pero fue interrumpido a causa de la pandemia y rematado después por el propio Mascis. l trío formado por J. Mascis, Lou Barlow y Murph da por fin continuidad al contundente Give A Glimpse of What Yer Not editado en 2016, hace ya 5 años.

Escucha ‘Take It Back’ de Dinosaur Jr.