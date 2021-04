Como te venimos contando desde hace pocos días, el próximo 11 de junio llega a las tiendas Hardcore From The Heart, primer disco de Joana Serrat en cuatro años, desde que entregara publicará Dripping Springs. El nuevo disco de la catalana será editado a través de la discográfica inglesa Loose, bajo licencia de Great Canyon Records.

Tras “Pictures“, Joana Serrat publica “You’re With Me Everywhere I Go”, segundo avance de su nuevo álbum de estudio. Una canción producida por el ganador de un Grammy Ted Young (Kurt Vile, Sonic Youth, Alan Vega) y masterizado por la ingeniera Heba Kadry (Slowdive, Beach House, Future Islands). En él participan integrantes de las bandas Midlake y Mercury Rev, y músicos que acompañan a artistas como Rufus Wainwright, St. Vincent, Sharon Van Etten y John Grant entre otros. Puede reservar el disco en CD y vinilo dorado en edición limitada aquí.

Escucha ‘You’re With Me Everywhere I Go’ de Joana Serrat