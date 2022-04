Rage Against The Machine también en Andalucia Big Festival by Mad Cool

Doblete para Rage Against The Machine en nuestro país. La banda de Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commferford ha confirmado su presencia en un nuevo evento en la capital, Mad Cool Sunset y también estarán en la primera edición de Andalucia Big Festival by Mad Cool.

Hace unos días te hablábamos de este nuevo festival que tendrá lugar en Sacaba Beach, Málaga, los próximos 8, 9 y 10 de septiembre. Un evento encabezado por Muse, Jamiroquai, Vetusta Moral, Biffy Claro o Years & Years, que suma ahora a la banda norteamericana.

Junto a Rage Against The Machine también se incorporan Glass Animals, Aurora, Gus Dapperton, Montell Fish y JavyPablo, que se suman a otras bandas ya anunciadas previamente como Michael Kiwanuka, Paolo Nutini, Sterophonics, Run The Jewels, Los Planetas, Kurt Vile and The Violators, Kevin Morby, 091, Lucy Dacus, Los Zigarros, Sports Team, Yard Act, Morgan, Nova Twins, Wargasm, Life, Mila Coyote Eta Chico Tornado, Sylvie Kreusch, The Dip, GOA y Ghouljaboy.

Andalucia Big Festival forma parte del proyecto Andalucia BIG, que busca ser el encuentro cultural más grande de Andalucía e incluye otros dos grandes eventos, Andalucia Live, una serie de conciertos gratuitos que tendrán lugar en las distintas provincias de Andalucía las semanas previas al festival y Andalucia Music Forum, el encuentro para profesionales de la industria musical. Estos tres nuevos lanzamientos componen una nueva forma de internacionalizar la marca Andalucía a través de un turismo de calidad, que disfrutará de la música y de todas las actividades vinculadas al disfrute de la zona Sur, del clima, de la oferta gastronómica y turística de la zona.

Abonos para Andalucía Big Festival by Mad Cool

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo viernes día 29 de abril a las 12h en www.andaluciabigtickets.com. Aquellas personas suscritas a la newsletter de la web tendrán acceso anticipado a la venta de entradas 24h antes, desde el día 28 a las 12h.

El festival contará con tres escenarios y tendrá una ecléctica programación musical para todos los públicos: pop, indie, rock, electrónica y nuevas tendencias con artistas de primer nivel, así como talento emergente que harán del evento una experiencia única.