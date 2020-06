La joven Maddie Mae nos trae una nueva canción

Maddie Mae sigue demostrándonos su increíble crecimiento musical. Después de dar sus primeros pasos musicales poniéndole voz a las primeras canciones de THE YEARNING (con tan sólo 14 años), y ese sorprendente primer single, “Baby, You’re An Angel”, con el que ha lanzado su propio proyecto en solitario, regresa con una nueva canción “Stay The Same”. De nuevo producida por su inseparable Joe Moore, que vuelve a demostrar su olfato para los estribillos ultra adhesivos, y la manera tan increíble en que la voz fresca, sedosa y sutil de Maddie impulsa hasta las estrellas una canción adictiva que comparte referencias con Carly Rae Jepsen, Lizzo y Billie Eilish. Una nueva propuesta, tremendamente actual, juvenil, electrizante y estimulante, con bajos poderosos y bases huidizas pero contundentes, y por supuesto, estribillos angelicales y melodías inolvidables.

Y una vez más, Daniel Cuenca ha grabado con ella desde Islandia un video-clip en el que Maddie muestra su carisma, su fuerza y la clara intención de que su carrera musical sea de largo recorrido. Un elegante blanco y negro, una realización sobria, para una canción absolutamente excitante.