Disfruta de nuevo vídeo y una actuación de Kim Gordon

Kim Gordon lanza el nuevo video de “Hungry Baby”, dirigido por Clara Balzary y protagonizado por su hija, Coco Gordon-Moore.

“Hungry Baby” está extraído del álbum debut en solitario de Gordon,No Home Record, un álbum producido por Justin Raisen (Charli XCX, Ariel Pink, Sky Ferreira) en Sphere Ranch en Los Angeles, y cuenta con las contribuciones de Shawn Everett (Jim James, The Voidz, The War on Drugs) y el compositor y director de cine Jake Meginsky (L’appel Du Vide).

“Se me ocurrió la idea del video después de escuchar ‘Hungry Baby’ en un paseo en 2020 lleno de angustia por mi vecindario suburbano”, dice Balzary. “Coco es una intérprete increíble y la veía como a este personaje con un mundo interno tan furioso frente al fondo silencioso y vacío del estacionamiento. Estoy muy agradecido con Kim por ser tan comprensivo y abierta a la idea. Ella es un modelo a seguir como alguien para quien la práctica del arte siempre viene antes que las preocupaciones sobre el ego o la marca. La talentosa Sadie Wilking trabajó con Coco en la coreografía, y no podríamos haberlo hecho sin el legendario director de fotografía y amigo, Christopher Blauvelt, que siempre es tan generoso con su oficio”.

Kim Gordon interpretó canciones de No Home Record, incluido “Hungry Baby”, en un episodio recientemente transmitido del programa Echoes, presentado por Jehnny Beth (Savages).