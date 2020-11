Un documental para celebrar los 25 años de Foo Fighters

Enhorabuena: ¡ya eres viejo! ¡Llevas 25 años yendo a ver conciertos de Foo Fighters! Este año su celebración en los escenarios ha tenido que ser cancelada por las razones que todos conocéis, pero no os preocupéis que en cuanto sea posible Foo Fighters llevará su gira a varios de los mismos lugares por donde Dave Grohl, Nate Mendel y Pat Smear pasaron en una furgoneta Dodge hace tantos años. Pero esta vez tocarán en recintos grandes, porque aparte de que muchos de esos clubes de 1995 dejaron de existir, meter a presión un directo de estos tiempos en los pocos que aún quedan sería una locura…

… ¿o no? Permanece atento para conocer la respuesta (o respuestas) a esa pregunta…

Además de las habituales maratones de rock’n’roll de los veteranos de la Van Tour de 1995 (Grohl, Mendel y Smear y sus colegas Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee) habían anunciado un documental de Dave Grohl WHAT DRIVES US (LO QUE NOS CONDUCE). Un profundo análisis de Dave sobre lo que lleva a una tribu particular de seres humanos a dejar atrás sus trabajos, familias, relaciones y cualquier cosa de sentido común para subirse a una furgoneta y llevar su música a la gente, o al menos unas cuantas personas, aquí y allá. Tendremos que esperar para verlo, pero antes llega Times Like Those, otra pieza documental de 26 minutos en los que la banda norteamericana mira al pasado para repasar su historia.

Recordando este cuarto de siglo, los de Grohl se sientan para mirar al pasado con sentido del humor y sobre todo nos dejan esperanzados con que aún tienen muchas sorpresas que ofrecernos y que durante este año hemos ido descubriendo en modo de estrenos o incluso, el anuncio de un nuevo álbum que llegará el próximo año.