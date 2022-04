Editors confirman nuevo disco y avanzan single

Editors han compartido su nuevo sencillo “Heart Attack” y han confirmado la incorporación del compositor y productor Blanck Mass a su formación como miembro de pleno derecho.

Blanck Mass, nombre real Benjamin John Power (también en Fuck Buttons), trabajó previamente con la banda en su sexto álbum Violence, que llegó en marzo de 2018.

Lo nuevo de Editors llega tras su grandes éxitos Black Gold, que incluía 13 de las canciones más representativas de la vida de la banda junto con tres cortes recién salidos del horno y producidos por Garrett “Jacknife” Lee (U2, Snow Patrol, REM, The Killers), viejo conocido de la formación por ser la figura responsable de su segundo álbum, el superventas An End Has a Start (2007).

El quinteto procedente de Birmingham adelanta un nuevo single, “Heart Attack”, que su líder Tom Smith ha descrito como “una canción de obsesión, sobre perderse en alguien, una canción de amor, una canción de amor morbosa”.

El video de “Heart Attack” fue realizado por el director y artista visual Felix Geen que comentó sobre el mismo: “Por lo general, cuando estoy haciendo un video musical, trato de sintonizarme con la canción y encontrar la imagen que resuena más fuerte”.

Escucha ‘Heart Attack’ de Editors

Foto Editors: Rahi Rezvani