Wilco celebran los 20 años de ‘Yankee Hotel Foxtrot’ a lo grande

Hace pocas semanas te ofrecíamos un grandísimo reportaje que analizaba la carrera de Wilco, que acaban de confirmar el contenido que tendrá las distintas ediciones conmemorativas de su obra maestra Yankee Hotel Foxtrot.

Será el próximo 16 de septiembre cuando lleguen las siete ediciones especiales de su aclamado álbum. Las nuevas ediciones contienen el disco original remasterizado y abundante material extra que en el caso de la edición Super Deluxe alcanza un total de 82 canciones inéditas (maquetas, pruebas, instrumentales, temas en directo…).

Estos son los detalles de las diferentes ediciones del ‘Yankee Hotel Foxtrot’

– Edición Super Deluxe

Disponible en cajas de 11 LPs y 8CDs

Contiene el disco original remasterizado

“American Aquarium”, “Here comes everybody”, “The unified theory of everything” y “Lonely in the deep”; maquetas, pruebas e instrumentales que documentan el progreso del disco

Concierto del 2002

Actuación y entrevista en una radio (2001)

Un total de 82 canciones inéditas

Libro que incluye entrevistas con Jeff Tweedy, Glenn Kotche y Jim O´Rourke. Ensayo del autor Bob Mehr y fotos inéditas

– Edición Deluxe

Disponible en caja de 7LPs

Disco original remasterizado

Incluye los dos conciertos y parte del material extra

39 canciones inéditas

Libro con el ensayo de Bob Mehr

– Edición expandida

Disponible en 2CD

Disco original remasterizado

Versión alternativa del álbum (the unified theory of everything) y temas extra

18 canciones inéditas

– Edición original remasterizada

Disponible en 2LP estándar y 2LP coloreado para tiendas independientes

El grupo de Jeff Tweedy ha desvelado la primera de la canciones extras, esta versión en directo de “Reservations” grabada el 23 de julio del 2002 en Saint Louis.

Gira de Wilco

Este año realizarán una serie de conciertos especiales por el 20 aniversario de Yankee Hotel Foxtrot, donde lo interpretarán al completo, pero además, una gira que pasará por nuestro país.

La actual formación, compuesta por Jeff Tweedy, John Stirratt, Gleen Kotche, Mikael Jorgensen, Patrick Sansone y Nels Cline lleva tocando junta desde hace 20 años y girará por nuestro país en el mes de junio de este año:

Lunes 20 de junio en Donostia-San Sebastián, Auditorio Kursaal

Martes 21 de junio en Zaragoza, Parque Jose Antonio Labordeta

Miércoles 22 de junio en Barcelona, Poble Espanyol

Viernes 24 de junio en Valencia, Auditorio Marina Sur

Sábado 25 de junio en Murcia, Plaza de toros

Lunes 27 y martes 28 de junio en Madrid, Festival Noches del Botánico

