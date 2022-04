Doctor Explosion regresan tras 11 años de silencio

Doctor Explosion cumple sus amenazas de las últimas semanas y por fin están de vuelta. Después de once años sin editar material nuevo, “Insatisfacción” anticipa lo que será el nuevo disco de la banda asturiana. Un tema que habla de la importancia de actuar, tal y como cuenta la propia banda: “Hay que vivir. Hay que tomar decisiones. Y las vamos a tomar mal. Y no pasa nada. La vida es urgencia y eso supone decidir constantemente. Cuando las cosas te sobrepasan hasta desequilibrarte, llegas al límite. Y una voz de alarma, un instinto, aparece en tu interior. ¡Y siempre hay que hacerle caso! La frustración entre decisión e indecisión se resuelve de una única manera: Pasando a la acción. Confía en tu insatisfacción para actuar. Como dicen en inglés: “Trust your dissatisfaction”.

Esta canción fue compuesta bajo la premisa de un límite creativo auto-impuesto: había que componer, terminar y grabar una canción por día. Con la urgencia de tener que grabarla a tiempo real en el momento justo de ser creada, escrita apenas unos momentos antes de ser registrada… ¿Y sabéis qué? Fue excitante grabarla. Canciones creadas e interpretadas instantáneamente. Y con una producción salvaje y cruda. Hay que vivir. Hay que tomar decisiones. Y a veces lo hacemos bien, ¿no creéis?”

El video, primer trabajo como director y guionista del periodista y escritor Víctor Guillot y con realización y montaje de Cortexipham, Estela Cubilla y Fran Carrió, explora las contradicciones internas del personaje principal, alienado por su incapacidad para tomar decisiones y por su propia inmadurez. El mismo Víctor Guillot es por momentos el alter ego de Jorge Explosión, su voz interior más diabólica, que le incita a pasar a la acción. En el vídeoclip intervienen también Nacho Álvarez (de Manta Ray) y el locutor de radio y vocalista de los Sonis, Miguel Escalada, hoy tristemente desaparecido, y a quien se le dedica este trabajo.

Escucha ‘Insatisfacción’ de Doctor Explosion