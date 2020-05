La PlayList Emergente de la Semana

Seguimos fieles a nuestra cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente de la Semana. En ella te damos a conocer algunos de los temas que nos han llegado a la redacción en los últimos meses, siempre de bandas o artistas emergentes, o al menos de nombres que buscan una mayor difusión para su música desde cierta independencia. Hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana, que ampliamos de los 7/8 temas habituales hasta 10 ante la avalancha de propuestas interesantes que nos llegan diariamente, está formada por las canciones de Raúl Mala Hierba, Wide Valley, Don Joaquín, Eira, The Death of Robert, Driive, Allwoods, María Laín, Cristina Len y Cristian Moresi.

Raúl Mala Hierba – Asterisco inmortal

Raúl Mala Hierba es un músico de Leganés que estuvo en diversas bandas de rock en los 90 y que hace poco, aunque sigue ligado a algunos grupos como guitarrista, emprendió carrera en solitario. Hace algo más de un año ya te presentamos una de sus canciones en una PlayList Emergente. En las últimas semanas ha lanzado varias canciones, una de ellas esta “[email protected]” con vídeo grabado en parte en Transilvania y que es un adelanto de su próximo EP, Vínculo. Como la actualidad manda, hemos querido incluir aquí otro de sus temas, otro más inspirado en la pandemia del coronavirus y grabado desde casa, uno de los varios que Raúl y sus compañeros han preparado en estos días.

Wide Valley – Steps

Wide Valley es el proyecto personal de Juanjo Martinez (St. Woods). Una propuesta que mezcla elementos del folk y el rock moderno que se pueden encontrar en artistas en la línea de War on Drugs, Ryan Adams, Connor Oberst, Band of Horses, Whitney o Sharon Van Etten. Tras publicar un primer single llamado “Thirty”, que puedes escuchar y ver en este enlace, “Steps” es el segundo single del que será su primer álbum, que cuenta con la producción de Brian Hunt.

Don Joaquín – Reyes de la carretera

Don Joaquín es el proyecto musical personal de Ximo Cardona, músico valenciano. A principios de este año publicó su primer álbum, San Valero, producido por Santi García (La Habitación Roja, Maga, The New Raemon…) y se encontraba de gira de presentación cuando, como muchos de nosotros, ha tenido que cancelar sus planes. Una de las canciones que incluye su disco de debut es esta “Reyes de la carretera” cuyo vídeo oficial incluimos hoy en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Eira – Quítate la culpa

Eira es el proyecto en solitario de Miquel Allué tras 6 años al frente de Pull My Strings, un proyecto del que ya te hemos hablado en nuestra sección 7 Minutos al Día. su primer disco “Magritte” (2016) se grabó en 3 meses, tocando él mismo todos los instrumentos y encargándose de la producción. En los últimos meses Eira ha publicado varios singles, el último de los cuales es este “Quítate la culpa” que, con sus guitarras contundentes, baterías envenenadas y una letra con mucho mensaje, recuerda a lo que hacía con su grupo.

The Death of Robert – Mango

The Death of Robert es un grupo barcelonés formado por Lara Giardina, Pablo Salvadores y Robert Panadés, del que te hemos hablado en 7 Minutos al Día y también en una anterior PlayList Emergente con motivo de su single “The hater poem”. Ahora vuelven a esta sección para presentarnos “Mango”, el tercer single con el que anticipan su próximo álbum, Casablanca, que si todo sigue según lo previsto verá la luz el próximo 15 de mayo. Además habrá una edición especial en vinilo para el Record Store Day.

Driive – Revelation’ 91

La banda de indie rock Driive presentan videoclip de su último single, “Revelation ’91”. El vídeo, en animación 2D, fue realizado por Oliver Añón y combina las imágenes con la letra del tema que nos habla del fin de la guerra fría y el nacimiento de un nuevo orden mundial. Producido por Luca Petricca (Izal, León Benavente, Novedades Carminha…) en Estudios Reno junto a Brais Ruibal y masterizado por Ángel Luján (Niños Mutantes, Xoel López, Anni B Sweet…), el sencillo formará parte de su nuevo trabajo, sin fecha de salida por el momento, que publicará Polar Records.

Allwoods – Flying high

La banda de country Allwoods, procedente de Terrassa, de la que te hablamos hace aproximadamente un año en 7 Minutos al Día, publicaron hace unos días un nuevo single, “Flying high”. Una canción que formará parte de su nuevo álbum, cuya publicación estaba prevista para el pasado mes de abril pero que nos imaginamos se ha tenido que retrasar. El grupo ha cambiado de formación y con este nuevo single nos muestran un estilo más desenfadado sin salirse del estilo que les caracteriza, el New Country.

María Laín – Corazón destroyer

María Laín es una artista de origen madrileño con ascendencia sueca que compone desde que tiene memoria. En 2015 publicó su primer disco, Asymmetry (2015), producido por Alicia Alemán y Gonzalo Lasheras, al que siguió More or Less (2016) de la mano de Suso Saiz. Hace poco publicó su tercer álbum, B/SIDE, grabado entre 2018 y 2019 en Estudios Manuela y producido por David Baldo. Un disco de confirmación del que extraemos este “Corazón destroyer” en el que colabora Luis Basilio.

Cristina Len – No te pilles

La barcelonesa Cristina Len está considerada una de las nuevas caras más interesantes de la música urbana española. Después de su primer trabajo Not for my ex y su sencillo “Sudas de mí”, la artista presenta su nuevo proyecto de la mano de Gese Da O, productor que ha colaborado con artistas como Nathy Peluso, Cruz Cafuné y Delaossa. “No te pilles” es una historia supuestamente romántica donde ninguna de las dos personas quiere dar el primer paso y sincerarse sobre sus sentimientos.

Cristian Moresi – Resilience

Cristian Moresi es un guitarrista alicantino que empezó a tocar a los 10 años, y desde entonces ha pasado por diversas formaciones y proyectos como el grupo de power metal sinfónico Edhellen. Se dedica profesionalmente a la guitarra como músico de sesión, pero su gran pasión es la composición. A principios de este año lanzó su primer single, “Resilience”, un potente tema de rock instrumental con su guitarra ejerciendo como voz principal. Con Cristian Moresi y su “Resilience”, algo que tanta falta nos hace ahora mismo, cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la siguiente!