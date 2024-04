‘El Duelo’, tercer adelanto de La Habitación Roja

La Habitación Roja siguen desvelando canciones del que será su nuevo disco, que llegará después de verano. Una nueva etapa para el grupo valenciano después del doblete de Los Años Luz (2021) y los conciertos que llegaron después.

Tras los primeros adelantos “Los Seres Queridos” y «Svalbard«, llega «El Duelo», un tema sobre la pérdida y todo lo que conlleva. una Uanción de contundente base rítmica, incluso bailable, con bajos marciales y crudos, guitarras crujientes y poderosas y sintetizadores analógicos que crean esa atmósfera que conecta la trayectoria de la banda con los sonidos de los grupos que sonaban en las discotecas valencianas de los 80 y que fueron parte de su educación musical.

Fue grabada, mezclada y producida por Luis Martínez en los Little Canyon Studios de L’Eliana durante el invierno de 2024 y masterizada por Víctor García en Ultramarinos Barcelona. Cuenta con las colaboraciones de Eduardo Martínez a los sintetizadores y percusiones y Endika Martín al piano y los teclados.

Como comenta Jorge Martí: «Escribo estas líneas el día en que se pone a la venta la casa de mis suegros. La hemos estado vaciando en los últimos meses y se ha quedado tan vacía como nosotros tras su pérdida. Busco en el móvil las notas de voz en las que guardé las melodías de “EL DUELO”. Compruebo que se grabaron el 12 de julio de 2022 en el apartamento de la playa de Dénia que cada verano solemos alquilar para pasar un par de semanas de julio. Allí suelo rasgar mi guitarra bajo la sombra que me ofrecen las palmeras del jardín mientras escucho a la muchachada chapotear en la piscina comunitaria. Grabo las melodías que se me van ocurriendo en notas que voy almacenando en el móvil y a partir de estas comienzo luego a componer canciones. Veo que antes de esa fecha me había pasado seis meses sin componer nada. De alguna manera me sentía noqueado y abatido por los sucesos que estaban golpeando a nuestra familia. En el lapso de apenas un año hemos perdido a dos personas capitales en nuestras vidas. Mis suegros enfermaron y se fueron apagando prácticamente juntos, tal cual habían vivido. En un corto intervalo de tiempo se nos fueron ambos y eso nos ha dejado una profunda huella y un duelo que a día de hoy todavía no se ha resuelto del todo.»

Escucha ‘El Duelo’ de La Habitación Roja

Próximos conciertos

4/05/24 | XÀBIA | MONTGÓ ROCK

10/05/24 | VINARÓS | AUDITORIO MUNICIPAL

18/05/24 | ASPE | FESTIVAL ASPESUENA ENTRADA GRATUITA

30/05/24 | TALAVERA | TALAVERA SPRING FESTIVAL

8/06/24 | NUMANCIA DE LA SAGRA | FESTIVAL LA SAGRA SUENA

15/06/24 | TENERIFE | VIBRA MAHOU FEST

28/06/24 | MORATALLA | ATARDECERES DEL CAMINO ENTRADA GRATUITA

18-19-20/07/24 | O BARCO DE VALDEORRAS | SILFEST

25/07/24 | ALCAÑIZ | ARAGÓN SONORO

17-11/08/24 | ARANDA DE DUERO | SONORAMA RIBERA

6/09/24 | ZARAGOZA | VIVE LATINO

4/10/24 | LAS PALMAS | SUM FESTIVALENTRADA

11/10/24 | VALENCIA | LOVE TO ROCK

Entradas aquí.