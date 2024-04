Kings Of Leon lanzan el tercer single de su regreso

Ya queda menos para que Kings Of Leon publiquen la continuación de When You See Yourself (RCA / Sony Music). La banda de los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill y su primo Matthew Followiil, promete un regreso a sus orígenes en Can We Please Have Fun, que verá la luz en este próximo 10 de mayo.

Un disco grabado en el estudio Dark Horse en Nashville y producido por el nuevo colaborador del grupo Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine).

Tras «Mustang» y «Split Screen», llega «Nothing to Do”. Un tema que muestra el lado más post-punk de la banda, a base de tensión armónica sobre los versos con capas de guitarras distorsionadas, abriéndose a un coro melódico interpretado por el vocalista Caleb Followill.

El sencillo llega junto con un vídeo musical grabado por Followill en el local de ensayo.

Escucha ‘Nothing to Do’ de Kings Of Leon