Bryan Estepa ofrece cinco conciertos en nuestro país

Bryan Estepa es uno de los talentos más sobresalientes de la escena alternativa australiana, a la que viene aportando discos formidables desde hace 25 años, cuando militaba en bandas como Swivel o Hazey Jane. En España lo conocemos a partir de la edición de su primer álbum en solitario, All the Bells and Wistles (Rock Indiana, 2007), una auténtica joya en la que se daban cita Wilco, The Band, Neil Young, Big Star o Mathew Sweet.

Desde entonces ha publicado otros cinco álbumes igualmente llenos de estribillos gloriosos, grandes melodías, exquisitos arreglos y, por encima de todo, una desbordante sensibilidad pop heredada de los grandes compositores de los sesenta y los setenta (Lennon y McCartney, desde luego –también Harrison-, Jackson Browne, Roger McGuinn, Van Morriosn, Alex Chilton, Dylan, Gene Clark, Simon & Garfunkel…)

A su excelsa discografía viene a sumarse ahora Subject to Change, un álbum fabuloso que recoge los singles y Ep´s que se han venido publicando desde 2020 únicamente en formato digital

Una década después de su celebradísima última gira por nuestro país, y coincidiendo con el 30º Aniversario de Rock Indiana, Bryan regresa con su banda española al completo (el guitarrista y teclista Santi Campos, el batería Jonathan Zuriaga, el guitarrista J. J. Extremera y el bajista Juan Carlos Luque) para actuar en cinco únicas fechas.

Así queda la gira de Bryan Estepa

Domingo 21 Barcelona (Deskomunal)

Miércoles 24 Bilbao (Colegio de la Abogacía)

(entrada libre hasta completar aforo)

Jueves 25 Madrid (Wurlitzer Ballroom)

Viernes 26 Valencia (El Loco Club)

Sábado 27 Castellón (Because)