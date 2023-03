Entrevista a The New Raemon, que reedita ‘A Propósito de Garfunkel’

A Propósito de Garfunkel (BCore, 08) de The New Raemon cumple quince años, y Ramón Rodríguez lo celebra con la pertinente reedición y también con un par de conciertos especiales, concretamente los días 21 y 24 de abril en La (2) de Apolo (Barcelona) y en Teatro Eslava (Madrid) respectivamente. Contactamos con el músico catalán para rememorar un disco que, a todas luces, ya ostenta consideración de clásico.

Han pasado quince años desde que viese la luz ‘A Propósito de Garfunkel’, el que fuera primer álbum de The New Raemon ¿Te parece que haya pasado tanto tiempo?

Parece que haya pasado incluso más. No tengo problema en hacerme mayor, fui padre a los 19 años, he vivido bastantes cosas desde entonces y me atrae lo de ir acercándome al invierno de mi vida y la calma que trae consigo.

¿Cómo crees que has cambiado, como artista, a lo largo de todo este tiempo? Y en sentido contrario ¿qué permanece inalterable a día de hoy de aquel músico que creó ese álbum?

Soy la misma persona, pero algo distinta. Permanecen las ganas de escribir canciones, las mismas de siempre.

¿De dónde vino, hace más de quince años, la inspiración para componer las once canciones de ‘A Propósito de Garfunkel’ (BCore, 08)?

Fue fruto de un momento personal muy desafortunado, de haber cometido demasiados errores. Durante un tiempo pensé que el disco también era un error, ahora estoy en paz con eso.

Siempre he pensado que es un álbum que destila un tipo nostalgia muy específica, de esa que, a la vez, desprende cierto halo de esperanza ¿Qué tipo de disco pretendías materializar?

Si te soy sincero no sabía muy bien lo que estaba haciendo, y pienso que eso mismo es lo que hizo que sucedieran cosas especiales durante la composición y grabación: esa búsqueda sin brújula.

¿Cuáles son tus principales recuerdos acerca del proceso de creación y grabación del disco?

Estar muy bien arropado por Ricky Lavado y Ricky Falkner. Su entusiasmo fue fundamental para sacar adelante el álbum

¿Cómo te sientes ahora cuando escuchas ‘A Propósito de Garfunkel’? ¿Cambiarías algo del mismo?

Lo podría haber cantado más suelto. Todavía tenía cierto pudor con mi voz en castellano, algo que corregí en el segundo álbum y he ido puliendo con los años.

“La Cafetera” y “Tú, Garfunkel” han quedado como pequeños himnos de la música patria ¿Qué canción es para ti la más representativa de esa obra y por qué?

Curiosamente, pienso que la más representativa es “A Propósito del Asno”, la que cierra el disco y cierra el mensaje del disco, que no es otro que quitar hierro a los malentendidos de la vida y cuidar a los demás.

“¡Hoy Estreno!” luce como una canción especialmente autobiográfica ¿Escribiste este tema para alguien en particular?

Sí, todo el disco gira en torno a una persona que fue muy importante para mí.

¿Percibes ‘A propósito de Garfunkel’ como un disco clásico dentro de la escena indie española? O dicho de otro modo ¿Eres consciente de lo importante que fue (y es) este disco para muchísima gente?

No me considero dentro de “la escena indie española”, es algo con lo que no me identifico en absoluto, me parece algo inofensivo. Fíjate, me siento más cómodo si me consideran un cantautor, es lo más cercano a lo que hago. Respondiendo a la segunda pregunta, es hermoso ver la dimensión que le ha dado la gente a aquel disco. Eso es que les llegó al corazón, algo que pienso que es muy valioso y llena de sentido el hecho de haberlo escrito.

¿Dirías que, en global, ‘A propósito de Garfunkel’ es el mejor disco de The New Raemon?

El mejor disco de The New Raemon es sin duda alguna ‘Coplas Del Andar Torcido’ (BCore, 20). Mucha gente también lo sabe, pero el tiempo pondrá en su lugar a esa colección de canciones.

¿Con qué otro disco de The New Raemon crees que está más hermanado ‘A propósito de Garfunkel’? ¿Con cuál tiene conexiones fuertes?

El disco que más se le acerca es ‘Oh, Rompehielos’ (BCore, 15), por la forma en que se planteó: pocos arreglos, instrumentación austera; la diferencia entre ambos es que el primer disco costó una pequeña fortuna, entre pitos y flautas, y este tan solo 2.000 euros. Pero suena que flipas, es el disco que mejor funcionó después del debut.

La reedición en vinilo estará disponible también en una edición limitada en color, y en uno de esos discos has incluido un ‘Golden Ticket’ para actuar en el salón de la casa del afortunado ganador ¿Cómo surgió esta idea tan maravillosa?

Se me ocurrió comiendo con Jordi Llansamà, que me vino la imagen del diseño del disco en dorado. Planeamos esto hace cuatro años, con suficiente antelación como para hacer algo especial. Tengo muchas ganas de que le toque el Golden ticket a alguien que le haga muy feliz y plantarme con mi coche en su casa a tocar unas cuántas canciones. Me encanta la idea.

Mantengo desde hace años que tienes una de las voces más imponentes de la escena nacional ¿Cómo te ves a ti mismo como intérprete? ¿Dirías que eres más compositor que ejecutor o viceversa?

Te agradezco mucho lo que piensas de mi voz. Me esfuerzo mucho en cantar lo más hermoso que pueda, intento trabajar mi voz de la forma más personal posible. Que no suene a otra cosa que a mi voz y que emocione. Más que compositor me considero escritor de canciones y cantante.

Solías decir que tu canción más conocida era justo la que no era tuya, refiriéndote por supuesto a tu versión del “Te Debo un baile” de Nueva Vulcano ¿Eso (que no es del todo cierto) te hace gracia o ciertamente te mosquea un poco?

Me sabe mal no haberla registrado como una adaptación. La música de mi versión es totalmente mía, esa es la verdad. Adapté la melodía vocal original a una composición propia.

Por cierto ¿Cómo surgió en su momento la posibilidad de grabar una versión de ese tema?

En un descanso de la grabación del EP ‘Cuaresma’ (BCore, 10), de forma espontánea. Santi García y yo nos encallamos con una canción y grabamos esta versión para descansar las orejas.

¿Te has ganado bien la vida con la música?

Si preguntas por el dinero, otros han ganado más que yo con ella. Si te refieres a algo espiritual, me siento bien pagado.

¿Cómo crees que ha cambiado la industria desde que comenzaste en el mundo de la música?

No ha cambiado tanto. Siguen los mismos “señoros” de años ha rondando por allí.

¿Es ahora todo un poco menos romántico?

Sigo haciendo mis cosas desde el mismo lugar que cuando empecé. Desde dónde lo hagan los demás es asunto suyo.

¿Estás satisfecho y/o cómodo con la posición (me refiero en cuanto a popularidad, repercusión y reputación) que ocupas dentro de la industria o escena musical?

Estoy satisfecho de poder llevar una vida tranquila y anónima, sin poner mis canciones por encima de nada ni de nadie. La industria no me interesa, tampoco las escenas o formar parte de algo. Procuro seguir mi camino y hacer lo que me apetezca en cada momento, desde siempre.

Estás en un momento muy prolífico si atendemos, por ejemplo, a la (poco menos que gloriosa) trilogía resurrección de Madee ¿Por qué era este el momento adecuado para resucitar al grupo y cómo has vivido el retorno de la banda?

Sucedió de forma espontánea y pienso que se nota cuando escuchas los tres nuevos discos: hay frescura y sinceridad ahí.

Has perpetrado varias colaboraciones a lo largo de tu carrera, pero me gustaría preguntarte específicamente por aquel proyecto junto a Francisco Nixon y Ricardo Vicente que nos dejó un único disco tan chulo como fue ‘El problema de los tres cuerpos’ en 2011.

Fue un disco sencillo de hacer y una gira muy divertida. Recuerdo comprar un sofá con parte de los beneficios, me hizo sentir muy bien.

¿Por qué nunca tuvo continuación más allá del primer disco?

Fran fue padre y nos fuimos liando los tres con nuestras cosas. El disco quedó tan bien que doce años más tarde es complicado hacer otro igual de bonito, pero nunca se sabe.

¿Cómo van a ser estos dos conciertos específicos con los que celebrarás el decimoquinto aniversario de ‘A propósito de Garfunkel’? ¿Cuál será el formato?

La banda original del disco excepto Ricky Falkner, que no puede asistir y en su lugar toca el bajo mi hija Leia, que además abre los shows con su proyecto Leia Destruye.

¿Por qué solo dos fechas, en Madrid y Barcelona?

Porque hace años que decidí hacer ‘menos y mejor´. Ya he tocado en bastantes sitios a lo largo de mi carrera, y ahora estoy en un momento en el que solo quiero hacerlo en ocasiones y lugares especiales, especialmente con la banda. Quien quiera acercarse a escucharnos será bienvenido.

Por cierto (y ya para terminar) ¿Te has cansado alguna vez de tocar alguna canción (de ‘A Propósito de Garfunkel’ o de cualquier otro disco) en directo?

Sí. Las dejo de tocar y así las redescubro después. Muchas de estas canciones llevo sin tocarlas muchos años, así que pienso la gente estará contenta de volver a escucharlas en directo.

