The Gulps estrenan single producido por Tim Wheeler de Ash

The Gulps, banda liderada por el cantante riojano Javier Sola y el guitarrista Juan Carlos Ruiz, perseguían sus obsesiones adolescentes con bandas de rock inglesas hasta que finalmente decidieron mudarse a Londres. Allí conocieron a sus compañeros en el Instituto de Música Contemporánea de Londres (ICMP): el bajista Simon Mouchard, el baterista Raoul Khayat de Líbano y el guitarrista Francesco Buffone de Calabria, Italia.

En tan solo seis meses, lograron captar la atención del famoso productor Youth en un concierto en Camden, en The Monarch. La banda grabó su sencillo debut ‘The King’s House’, una combinación de Hives y Stones, que fue lanzado en marzo de 2019 y se convirtió en todo un confesionario para ser fichados finalmente por el legendario Alan McGee (Creation Records).

Ahora lanzan un nuevo sencillo, «Surrender», producido por Tim Wheeler de Ash. Una canción sobre los primeros amores, la fragilidad de la juventud y el papel vital que desempeñan en la narrativa de la vida. Uno de sus cortes más poéticos, conmovedores y contundentes hasta la fecha.

«Surrender» se retuerce con la urgencia y la imprevisibilidad de un cable de alta tensión eléctrica y se sacude con el tipo de pasión que solo puede surgir de la angustia pura. En medio del caos de sus guitarras fritas por la retroalimentación y el estrépito rítmico que detiene el corazón, sus voces codificadas enmascaran una historia de romance y arrepentimientos, cantada bilingüe en inglés y francés. Su líder, Javier Sola comenta: «Un momento de incertidumbre y rebelión interna en el que la resistencia al momento presente, al ahora, ya no tiene sentido. Solo queda unirse a la eternidad, a una juventud infinita que no conoce edad cuantificable. Como el lobo estepario vivimos en una batalla interna en la que ni ganamos ni perdemos, solo sufrimos hasta el momento en que lo aceptamos y dejamos que la corriente nos lleve suavemente al portal de no perecer. En medio de la tormenta la entrega al presente sin resistencia conduce a la eterna juventud, una juventud que prescinde de la edad cuantificable en forma material sino del espíritu que nunca perece, la eternidad. Estamos hechos de luz y oscuridad, de barro y diamantes, de risas y lágrimas. Acéptalos, ríndete sin resistencia y vuela libre».

Próximos conciertos de The Gulps

Vida festival – Vilanova I La Geltrú (30 de junio).

Weekend Beach – Torre del Mar, Málaga (8 de julio).