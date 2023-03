Entrevista con Julián Hernández (Siniestro Total) por ‘Folla con él’

En la sección de libros imperecederos está Folla con él (Trama) y cualquier momento es bueno para arrimarse a el y a su autor, Julián Hernández, miembro indeleble de Siniestro Total e ingenio absoluto de nuestra escena musical desde el siglo pasado, que se escribe pronto y ahí es nada.

“Todas las versiones de Siniestro Total y sus circunstancias”, tal y como se apunta en la portada, conforman el argumento de unas páginas que además capturan con acierto buena parte de la biografía musical del país, opiniones derivadas y variadas del propio autor, documentos gráficos, un “hermoso código QR” con enlace a una playlist muy bien estructurada y lista para disfrutar… No se pierdan nada y, de paso, sirva esta fiable exhortación para hacerse también con el doble vinilo Sótano Total (Family Spree), publicado a finales del pasado año y auspiciado por El Sótano de Radio 3, donde nuestro querido grupo vigués pasa a ser el homenajeado. Las versiones de Sex Museum, Airbag, Los Nikis de la Pradera, Mambo Jambo, Doctor Explosión, Los Bengala o Carolina Durante, por ejemplo, justifican el desembolso, ya lo cuenta mejor y amplificado el propio Julián al final de esta entrevista, pero era justo dedicarle también unos cuantos caracteres al principio.

Con todo esto y con la esperanza de ver publicada en breve, en todo tipo de formatos, la despedida de los escenarios de Siniestro Total que el próximo mayo cumplirá un año -no podía existir un titulo mejor para ese mutis que 40 años sin pisar la Audiencia Nacional-, abordo a Julián Hernández para seleccionar algunas canciones/preguntas y disfrutar con cada una de sus respuestas, espero no ser el único.

«Si no llega a haber un ambiente en Madrid como el de las Hornadas Irritantes, por su lado, o el del Aviador Dro o los Nikis por los suyos, nadie nos hubiera hecho caso en una ciudad como el Vigo de aquellos días»

“Coleguita” (original “Junko Partner”)

«L’asturianu muévase» -en bable- (CD colectivo 1997)

«La historia del blues» (CD 2000)

En el texto sobre “Coleguita” aparece por extensión Antón Reixa, alguien con un protagonismo recurrente a lo largo de las páginas de Folla con él, ¿cuál fue realmente el grado de compenetración con Antón y la influencia en Siniestro Total?

La relación con Antón siempre fue estrecha y ancha a partes iguales. Mucho de este concubinato se cuenta en el libro con pelos y señales, así que no voy a hacer spoiler de ello. Sí es cierto que el Grupo de Comunicación Poética Rompente ?formado por Manuel M. Romón, Alberto Avendaño y Reixa? fue una influencia fundamental para Siniestro Total a la hora de poner letras a las canciones. Al mismo tiempo, el hecho de que se pudiera montar un grupo como Siniestro, impulsó en gran medida la formación de Os Resentidos, un grupo inicialmente de rock de vanguardia radical con un no-músico al frente, que era (y es) el propio Reixa. Yo les grabé la primera maqueta, las dos bandas compartimos local durante años y algunas ideas suyas las pillamos al vuelo para canciones nuestras. Por otra parte, la influencia de Os Resentidos en la música gallega fue tremenda. De hecho, el nacionalismo de izquierdas consideraba el rock “música imperialista” y lo suyo era defender la música tradicional. A partir de Resentidos (y también del Rock Radical Vasco) el nacionalismo gallego cambió absolutamente de actitud frente a la música. Eso es muy importante. O no, pero es un hecho histórico incuestionable.

“El trueno azul” (original “Thunderstruck”)

Oficioso himno del Celta (no publicado)

Aquí y en otros lugares de Folla con él hablas de tu desafección por el fútbol, yendo estrictamente a algún partido por obligación social, aunque todo queda compensado por la fuente de inspiración que supone tal y como sucede en este caso. ¿Cuando Julián Hernández se aburre mata moscas con el rabo?, ¿o tal y como afirmaba Baltasar Gracián y ya que estabas en la grada: “Antes loco con todos que cuerdo a solas”?

No sé si pillo bien este batiburrillo de conceptos… (risas). Lo primero sería dejar claro que no escribo, ni escribí nunca, letras “por aburrimiento”, si a eso te refieres con lo del rabo espantando moscas. Sí que lo hice muchas veces por necesidad: ¡alguien tenía que rellenar las canciones para cantarlas! En cuanto al aforismo de Baltasar Gracián, de no ser irónico, pues no estoy muy de acuerdo, qué quieres que te diga. Siempre mejor “a solas” que “con todos”, independientemente del estado mental que me toque. De ahí que lo del fútbol no me acabe de hacer gracia: demasiada gente, demasiado negocio sucio, demasiado todo. ¡Un Mundial en Qatar, por favor! Si esto no es perder la poca dignidad que le quedaba al espectáculo, yo ya no sé. A partir de aquí, tienen las manos manchadas de sangre.

“Emilio Cao” (original “David Watts”)

Bailaré sobre tu tumba (LP 1985)

Aquí hay dos influencias en una, ambas destacadísimas.

Por un lado, de los Kinks afirmas que “son una debilidad personal muy gorda en este cancionero de versiones lleno de debilidades personales muy gordas”. ¿Qué tienen ellos que no tengan otros?

Por otra parte, con Emilio Cao tampoco te quedas corto: “Su primer álbum, Fonte do Araño (1977), fue una influencia decisiva (no estoy de coña) en los chavales que unos años más tarde formarían Siniestro Total”. ¿De qué forma, cómo?

Hay una tercera influencia cruzada en «Emilio Cao»: la de los Jam. Su versión de «David Watts», en el álbum All Mod Cons, fue el detonador de la nuestra. ¿Y qué tienen los Kinks que no tengan los demás? ¡Pues que son los Kinks, demonio! Si nos ponemos con ellos, no acabo la entrevista: los fans de los Kinks somos muy pesados, casi tanto como los de Tintín (condición que también comparto…). Por su parte, Fonte do Araño de Emilio Cao fue, junto con el de Milladoiro, el primer álbum gallego cercano a la música celta que se expandía por Europa a mediados/finales de los 70. Nosotros engullíamos de todo y este disco llegó en el momento justo. Y era nuestro: pasaba al lado de nuestras casas. A partir de aquí, la música tradicional gallega dejó de parecernos un tostón para los “bailes regionales” que triunfaban en los Festivales de España de la ídem de Franco. Por si fuera poco, empezó también el Festival de Ortigueira y nada volvió a ser lo mismo. Quizá no tanto los ritmos, pero las escalas y armonías de la nueva música celta eran distintas a las de las gaitas de toda la vida. Así que nos aprendimos las canciones de Fonte do Araño de arriba abajo. También nos produjo una especie de efecto llamada hacia la música tradicional gallega y los dos cancioneros de referencia, el de Casto Sampedro y el de Bal y Gay, se convirtieron en textos sagrados de difícil acceso. Ya ves, los caminos del punk rock son inescrutables.

«No escribo, ni escribí nunca, letras “por aburrimiento” (…) sí que lo hice muchas veces por necesidad: ¡alguien tenía que rellenar las canciones para cantarlas!»

“Opera tu fimosis” (original: “Do the mutilation”)

Siniestro Total II, el regreso (LP 1983)

“Honky Tonk Men” (original: “Honky Tonk Women”)

En beneficio de todos (CD 1990)

En ambas piezas acabas enlazando versos y autores a dúo del calibre de Jagger y Richards o Lennon y McCartney para llegar al trío Quintero, León y Quiroga. Pudiendo elegir otra correlación, escoges esta, ¿es la copla o la subversión que permite la copla un atractivo habitual para el genio compositivo de Julián Hernández?

Eso de “genio compositivo” no me lo dice usted en la calle, oiga… Bueno, la correlación sólo vale en «Opera tu fimosis» (versión de los Revillos) por el debut de Almudena en canciones de Siniestro. Quintero, León y Quiroga tenían una canción que se llamaba «Almudena» y por eso están ahí: no hay más historia. Y sí, hay muchas canciones en el mundo de la copla, el cuplé, el chotis y demás a las que conviene echar un vistazo por lo bien construidas que están, pero no soy muy fan del género más allá del Cancionero General del franquismo recopilado por Vázquez Montalbán. Los Beatles y los Rolling Stones se quedaron un poco fuera del almudenismo-leninismo que nos invadía por aquel entonces, lo que no impidió que asaltáramos sus canciones, como resulta evidente.

“Vivo en América” (original: “Living in America” )

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? (CD triple 2002)

En el desarrollo del capítulo citas a Def con Dos y desde Baterías Taponadas sacaste su Primer Asalto (1988), eso sin obviar el pequeño detalle de integrar su primera formación. ¿Cómo llegaste ahí?

Bueno, yo no “llegué” a Def Con Dos. La culpa de todo no fue de Yoko Ono, sino del Licensed to ill, el primer álbum de los Beastie Boys. El disco arrasó en las listas de ventas, pulverizó todos los récords de la industria ¡y era cojonudo! Yo no estaba solo en la cosa. También eran fans César Montaña (más tarde Strawberry), que era novio de mi hermana en aquel tiempo, y Peón Kurtz, hermano de Miguel Costas de Siniestro Total. O sea que… er… ¡Eh, un momento! ¿Esto no está ya contado en otros sitios? Bueno, eso, que yo ya estaba ahí cuando se montó Def Con Dos a tres bandas, vaya.

“Roxette” (original: “Roxette”)

Alégrame el día (MaxiSG, 1988)

Después de ofrecer la ‘Dedicatoria en verso’ del libro a Ángel Muñoz-Alonso, el Maestro Reverendo, en este capítulo vuelves a citarlo y anotas que “en las grabaciones de Siniestro Total desempeñó un papel importantísimo”, cuentas que “la historia con él abarcó lo indecible y daría para un libro interesantísimo que prometo no escribir jamás”… ¿Puedes desvelar algo al menos que sirva para que lo prometido no se cumpla?

La presentación de Folla con él en el Ateneo de Madrid tuvo como presentadores de lujo a dos estrellas de la tele: Gonzo y el Gran Wyoming. A raíz del pin de la guillotina que aparece en la portada (un regalo de don Ánjel), Wyoming y yo nos pusimos a hablar del Reverendo mientras Gonzo se lo pasaba en grande y, al acabar de dar la chapa, Íñigo García Ureta, editor de mi artefacto, se nos acercó y nos dijo sin cortarse un pelo: “¡El Reverendo tiene que tener un libro!”. Y mira, pues sí, estoy de acuerdo. Sobre todo porque el planteamiento de Íñigo abarca bastante más que la simple relación de don Ángel con Siniestro Total y, además, tendría que ser un libro colectivo, no cosa exclusiva de un humilde servidor. Ya sólo falta encontrar a alguien con los ovarios/cojones suficientes para meterse a coordinar el mamotreto. Si se edita tal cosa algún día, cumpliría mi promesa de NO escribir un libro sobre el Reve (al menos a solas) y tendríamos un maravilloso libro sobre un personaje de leyenda.

“Chicas católicas” (original: “Catholic girls”)

Unmatched Phaze III (CD colectivo 1999)

«Sentirse culpable porque una cosa te guste es una estupidez. Otra cosa es que seas un hortera del carajo con el criterio en el orto, claro»

En Folla con él hay alusiones latentes y patentes a una de las multinacionales más longevas de nuestra era: la Iglesia Católica y su estilo de montarse las cosas, pero en este capítulo decides entretenerte un poco más… Entiendo que como Buñuel eres ateo por la gracia de Dios.

?La frase de Buñuel es cojonuda, pero la cuestión no es si Dios existe o deja de existir o cómo se demuestra una cosa o la otra y todos esos coñazos. La cuestión es que lo sí existe es la Iglesia Católica, titular de un estado teocrático en Europa, que ya manda cojones, y poseedora de un tesoro artístico descomunal. En España, por si fuera poco, es una secta (como bien dice Nieves Concostrina) con el poder económico y político de un estado dentro de otro estado, una singularidad de tomo y lomo, aparte de la impunidad absoluta de sus miembros ante la ley. Fuera de esto, Dios es un buen actor secundario, en frase de Josele Santiago, y resulta fascinante que no solo siga vivo a estas alturas de la película, sino que se le siga invocando en los billetes de dólar, en las guerras, en la política…

“Hoy voy a asesinarte” (original: “The life and soul of the party”)

¿Cuándo se come aquí? (LP 1982)

“Si yo canto” (original: “Si je chante”)

Si yo canto (SG 1985)

Aquí, Petula Clark y Sylvie Vartan respectivamente, forman parte de un género melódico situado al otro extremo del punk y del rock, pero que Siniestro Total decide aunar y mezclar. ¿Son Petula y Sylvie placeres culpables para Julián Hernández?

Sentirse culpable porque una cosa te guste es una estupidez. Otra cosa es que seas un hortera del carajo con el criterio en el orto, claro, pero Petula Clark y Sylvie Vartan son perfectamente defendibles al lado de Elvis Presley, por ejemplo. [email protected] tres eran muy [email protected] intérpretes que apenas compusieron nada, pero fueron iconos pop y sus discos se vendieron como churros. Desde el punto de vista de un grupo de rock, todo puede ser aprovechable; eso sí, sin caer en el delirio modo “mi último disco tiene una mezcla de muchas cosas: techno, samba, el marchote del canto gregoriano, la sofisticación literaria del reguetón y su poquito de rocanrol”. ¡El algoritmo no puede decidir tanto!

“No me lavo en la vida” (original: “In-a-gadda-da-vida”)

Bailaré sobre tu tumba (SG 1985)

En este punto sale Jorge Ilegal a la palestra y déjame que anote tu participación en el fabuloso Nos vimos en el psiquiátrico (2015) de Jorge Ilegal y Los Magníficos para asaltar a dúo “Cuanta puta y yo que viejo”. ¿Cuándo os conocéis, que relación tienes con él y qué dice el anecdotario de aquella grabación en el psiquiátrico?

Nos conocimos en un bolo en el pabellón de Ponteareas, cerca de Vigo, casi al principio de nuestras respectivas historias. Hacía poco que Germán Coppini ya no estaba en Siniestro y aún estaba por grabar El Regreso, nuestro segundo álbum. Jorge y yo nos vimos a la mañana siguiente en Vigo, antes de que Ilegales se piraran, y me soltó una perorata muy útil sobre tocar y sonar lo mejor posible para que los Danza Invisible de turno no nos adelantaran por el arcén. Puede que no hiciéramos mucho caso, pero se me quedó grabado. Jorge es imbatible e Ilegales son la hostia, aunque no me entusiasmen los conciertos a base de invitados. El anecdotario de ese tipo de bolos se reduce a aburrirse hasta la borrachera en los camerinos mientras el grupo anfitrión prolonga el concierto hasta lo indecible entre entradas, presentaciones, saludos, despedidas, salidas y demás mandangas. No sé hasta qué punto los invitados por The Band a The Last Waltz estarían de acuerdo conmigo…

“Dios salve al Conselleiro” (original: “Dios salve al Lendakari”)

Grandes éxitos (LP 1986)

Poch es otro de los referentes de Julián Hernández y Siniestro Total…

¿Otro o el más importante? Porque afirmas que no volviste a ser el mismo después de escuchar “Dios salve al Lendakari” en directo por ¡Glutamato Ye Ye! (1981)

Y aquí das otra clave más: “si no fuera por las Hornadas Irritantes algo tan aberrante como Siniestro Total jamás hubiera existido”. Explícate.

Ser único y originalísimo no siempre es garantía de supervivencia. Si no llega a haber un ambiente en Madrid como el de las Hornadas Irritantes, por su lado, o el del Aviador Dro o los Nikis por los suyos, por ejemplo, nadie nos hubiera hecho caso en una ciudad como el Vigo de aquellos días. Esa gente estaba grabando y publicando discos y fanzines al margen de la industria de la música ligera en España, que era un espanto. Aunque fuera para cuatro gatos, eso tenía todo el sentido para nosotros y, además, era lo que estaba pasando en la industria independiente anglosajona y otras. El “hazlo tú mismo” fue la clave para salir de la ranciedad carpetovetónica en general y nuestro modus operandi ya para siempre, firmásemos con la discográfica que fuera. Con respecto a la primera pregunta, pues sí, fue un lujo contar a Ignacio Gasca como amigo y guía.

A modo de epílogo, tengo curiosidad por saber cómo se siente el versioneador versionado, te lo digo en dos palabras: Sótano Total.

Se habla del Sótano Total en el prólogo, pero ahora, una vez publicado el doble vinilo, el pifostio que montó Diego RJ para su programa en Radio 3 tiene incluso más valor. A lo mejor, el hecho de que sean canciones nuestras versioneadas por tan ilustres colegas me acorta la distancia y no mantengo la cabeza fría, pero Sótano Total es un disco único, emitido por entregas en la radio, editado de forma independiente (¡sin ánimo de lucro!) y con portada de Óscar Mariné. ¡Ahí es nada! Si aún no lo tienes, sigue mi consejo y hazte con un ejemplar: eso va a valer una pasta algún día. Sólo podemos estar inmensamente agradecidos a Diego y los/las artistas y los grupos que participaron en el aquelarre. Que coincidiera con el final de los directos de Siniestro no estaba programado, que conste.

Puedes comprar el libro Folla con él de Julián Hernández (Trama) en la web de su editorial.

Escucha ‘Sótano Total’, homenaje a Siniestro Total