León Benavente – Gira 10 aniversario (La Paqui) Madrid 08/12/23

El pasado año, León Benavente sorprendía con el lanzamiento de un cuarto disco demasiado electrónico para los oídos acostumbrados a aquella banda surgida hace diez años. Una parte importante de la audiencia –no seré precisamente yo- torció el rostro y dio la espalda a ERA (Warner, 2022). Qué mejor momento, un año después, de desempolvar su exitoso disco debut homónimo, reeditarlo con material inédito y defenderlo a lo largo de diez conciertos consistentes en tocar el álbum de cabo a rabo y, posteriormente, aderezarlo con lo más selecto de su discografía.

Una maniobra perfecta que la pasada noche colgaba el cartel de no hay billetes en una sala La Paqui que no recuerdo más abarrotada en mi vida. No olvidemos que la última vez que disfruté de ellos actuaron en una bastante más grande Sala La Riviera prácticamente a rebosar con motivo del lanzamiento de su excelso Vamos a volvernos locos (Warner, 2019).

Una audiencia enfervorizada se disponía a recibir a nuestros cuatro protagonistas mientras desgranaban sus primeras composiciones en estricto orden y nos dimos cuenta pronto que el sonido era un poco “bola” cuando quería lucir abigarrado, quedando la voz algo sepultada, cosa que, después, mejoró en los temas recientes de mayor predominio sintético.

A destacar entre las canciones de su debut el incisivo filo de “La Palabra” y su reverso más introspectivo “La gran desilusión”, sin dejar de alabar el bombazo que supuso, una vez más, la irrupción de “Ser brigada”, enlace perfecto con la evolución posterior que ha tenido la banda.

La pasada noche en la capital experimentó un aumento de brío y ganas en cuanto llegaron temas alejados del expediente a cubrir, con una entusiasta “Nuestro Aniversario”, seguida del poderío destructor de una “California” capaz de borrar de un plumazo lo que había pasado hasta entonces sobre el escenario.

En cuanto a esta segunda parte de la velada, especial dedicación a la defensa de sus temas más recientes, con unas destacadas “La Gran muralla” y “Mítico”, ambas desatadas en su final, junto a otras canciones que mostraron más las costuras como lo fueron sus recientes singles “Canciones para no dormir” y “Líbrame del mal”.

En cuanto al resto, matices perdidos por el empaste sónico en la hermosa “La ribera”, clásicos imperecederos como “La canción del daño” y una brutal dupla poco antes del bis con la demolición conjunta de “Disparando a los caballos” seguida de “Tipo D”, momentos en que Abraham Boba y compañía disfrutaban como auténticos monos su exaltada propuesta.

Para el bis se reservaron un cierre igualmente empático y expansivo con las imprescindibles “Gloria” y “Ayer salí”, auténtico exorcismo que nos permitió justificar el frío paseo hasta una sala que ardió de entusiasmo para celebrar la década vivida por una de las bandas más importantes del panorama musical español a día de hoy.

Foto León Benavente: Raúl del Olmo