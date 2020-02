Entrevistamos a Camellos, que han publicado nuevo álbum

Hoy charlaremos con uno de los grupos revelación de la escena rock/alternativa madrileña, Camellos. Los cuales, desde que en 2017 sacasen su primer álbum, Embajadores, no han parado de girar por todo el país. En esta entrevista nos hablaran de su reciente segundo álbum, Calle para siempre, además de contarnos parte de su historia e influencias.

“Mucha de nuestra inspiración viene de salir a la calle y comentar (a nuestro estilo) sobre las cosas vemos allí”

Lo primero de todo ¿Qué tal estáis?

Fetén.

Para despistados que aún no os conozcan ¿Quiénes son Camellos? ¿Cuándo se formó el grupo? ¿Por qué escogisteis ese nombre?

Somos cuatro no-madrileños que nos inspiramos en la mierda y la gloria que nos proporciona esta ciudad. El grupo se formó en 2015, pero la cosa se puso más seria a finales de 2016. No escogimos el nombre, nos escogió el nombre a nosotros.

Felicidades por vuestro segundo álbum ¿Qué tal la presentación en la Sala Independance?

Primero, muchas gracias. Segundo, muchas gracias a toda la gente que vino a la presentación porque fue una experiencia inolvidable. Nos impresionó mucho el hecho de que mucha gente se quedó sin entrada. ¡Esta vez tocaremos en un sitio más grande!

En este álbum hay un pequeño cambio en el sonido respecto a “Embajadores” ¿Creéis que “Calle para siempre” supondrá un punto de inflexión y de evolución para la banda?

Sin duda representa una evolución para el grupo. Hemos conservado la intención, el humor y una buena parte del estilo de Embajadores pero en cuanto a técnicas de producción hemos contado con el trabajo de dos figuras que respetamos un mogollón: Berni Sanders Calvo y Pete Cazorla. Son unos genios detrás de la mesa y han aportado mucho conocimiento a la hora de afilar el sonido de este disco.

De inflexión… pues sí. Ya estamos viendo los frutos de este trabajo. Ya tenemos la agenda llena para primavera, nos están llamando de varios festivales y no podemos estar más contentos con la recepción del público.

Hablando un poco más de “Calle para siempre”, vuestras canciones siempre me transmiten un buen rollo, un punto de locura y muchos significados diferentes ¿De dónde viene este título? ¿En qué os inspirasteis para componer las letras? ¿“Pesadilla en el hotel” ocurrió de verdad? ¿Arroz con qué cosas (risas)?

El título, además del obvio juego de palabras, es un guiño a la inspiración de estas canciones. Siempre componemos desde el punto de vista de un observador. No puedes a contar nada si te quedas en casa. Mucha de nuestra inspiración viene de salir a la calle y comentar (a nuestro estilo) sobre las cosas vemos allí, las historias—creíbles o no—que nos cuentan, y los personajes que hemos conocido. “Pesadilla” está basada en hechos reales tanto como el Expediente de Warren. “Arroz con ¿qué cosas?” (risas) se compuso con la idea llevar un tema típico de la música pop (la seducción o más bien follar con desconocidos) a nuestro terreno.

El álbum está siendo todo un éxito, superando en reproducciones a mucha de las canciones del pasado álbum y encabezando la lista de lo principales medios en sus tops del 2019 ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte del público? ¿Esperabais todo esto?

El recibimiento ha sido bastante positivo, del público y de la prensa. De una forma, esto sí lo esperábamos. Ya habíamos girado por casi toda España con Embajadores y nuestra intención siempre era dar un paso delante. Nos centramos en crear un segundo disco compacto, potente, y más avanzado que el anterior, con la idea de que íbamos a ganar más publico, estar en más festivales, etc. Esperamos que esto siga creciendo.

¿Cuánto tiempo os ha llevado la elaboración al completo del disco?

Nos fuimos de “retiro espiritual” para componer la mayoría del disco a la casa de la familia de Fer en el medio de la nada en Salinas de Hoz, Huesca (un sitio precioso, por cierto). Eso fue en agosto 2018, lo refinamos a lo largo del año siguiente entre girar, currar, y salir de fiesta y lo grabamos en junio 2019.

Respecto a vuestro sello actual, Limbo Starr ¿Cómo se fijaron en vosotros? ¿Cómo os ha ayudado trabajar con un sello?

Pues todo salió un poco al estilo viejo. Les enviamos las demos que habíamos hecho hasta ese momento y les moló. Limbo ha sido una fuente de apoyo desde entonces, no sólo económicamente pero también nos han ayudado a navegar el mundo extraño que es publicar un disco, girar, etc.

En mi caso os descubrí por la canción “Gilipollas” ¿En qué o en quién está inspirada la canción?

Es un tema autobiográfico de Frankie. Él es el protagonista.

¿Qué ha supuesto Madrid para la banda? ¿Nos recomendáis algún grupo de la escena madrileña?

Como hemos mencionado antes, es un lugar de inspiración para nosotros: sus antros, su tráfico, sus curros de mierda, sus borrachos en la calle a las seis de la madrugada (Tommy)… hay de todo. En cuanto a grupos madrileños, siempre concurrimos en que nos flipa Biznaga.

¿Cuáles han sido vuestros grupos o artistas de referencia para vuestra carrera artística y vuestro día a día? ¿Sois más punk o rock?

Cada uno viene con referencias suyas. Podemos hablar de grupos de hardcore como Arkangel o los clásicos de Mowtown. Pero en general compartimos todos Los Simpson, Wire, the Clash, y el Real Madrid. ¿Somos más punk o rock? Usted decide.

El año pasado comenzasteis a realizar festivales como decíais en diferentes medios ¿Cómo ha ido esta experiencia? ¿Sala o festival? ¿Muchos festivales para este año?

Ha sido una experiencia fantástica. Hemos llegado a gente que no nos escucharían si no. El verano pasado era imprescindible para el grupo en cuanto a coger experiencia tocando en festivales como, por ejemplo, el Tomavistas o el Low. Ahora tenemos ganas de reventar en el verano de 2020. Creo que todos tenemos distintas preferencias, pero siempre estamos a gusto tocando en directo. Es nuestro fuerte y si os gusta el disco pues baby you ain’t seen nothin’ yet.

¿Nos espera alguna sorpresa por parte de Camellos para el 2020? ¿Habrá gira de salas después de verano? ¿Fecha especial en La Riviera?

Solo podemos decir que esta gira no acaba en primavera ni en verano. Ojo que vienen fechas golosas. Vamos a tocar en el Ocho y Medio el 23 de abril que es un paso importante. Hemos ido todos a conciertos allí de grupos que nos flipan y nos hace mucha ilusión estar al otro lado.

Actualmente estaréis con una gira presentado el disco antes de verano ¿Hay ganas de furgoneta? ¿Qué se puede encontrar una persona en un concierto de Camellos?

¿Alguien de verdad tiene ganas de estar en una furgoneta varias horas y luego descargar equipo? Eh no sé. Pero todo vale la pena porque nos da la oportunidad de tocar en sitios donde no iríamos nunca y conocer a la península Ibérica con su maravillosa gente. En un concierto de Camellos, en cualquier momento, se pueden encontrar: sudor, gente haciendo crowdsurf, bocadillos, copas, coros y algún puto guiri por allí.