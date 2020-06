Entrevistamos a Carolina Durante

Estamos viviendo en una sociedad fascinada por la fama y la riqueza, el consumo de ocio rápido, la idea post moderna del “todo vale”. La tiranía de lo cool. El último móvil que te compraste está obsoleto, el trabajo de tu padre ya no existe y un señor con dos tallas de traje más grandes te dice de emprender en no sé qué. Esta realidad, asfixiante y cruel, no la puede maquillar ningún filtro de Instagram, por mucho que lo intentemos. Por eso, grupos como Carolina Durante son tan necesarios. Es el pop después del fin del pop.

En España, durante los últimos años y concretamente en el mundo de la música, estamos viviendo una evolución sonora muy interesante. Este grupo, a partir de un mensaje en primera persona cargado de ironía e historias con un claro toque de humor, y ritmos muy ligados al pop y al rock, nos muestra la crudeza de los momentos que vivimos. Una radiografía de la sociedad en la que parte de lo común y deja atrás la superioridad moral. Por eso, no es de extrañar que su disco debut de título homónimo se haya convertido en uno de los discos más valorados de este país tanto por la crítica como por los oyentes.

“No creo que la palabra Cayetano se vaya añadir a la RAE, pero quién sabe”

Es un placer poder hablar con vosotros. En cuestión de días hemos visto como el mundo que conocíamos se ha parado. Ahora, poco a poco, estamos volviendo a la normalidad. ¿Cómo habéis viviendo la cuarentena? ¿Os ha resultado productiva? ¿Creéis que vamos a aprender una lección de todo esto?

Creo que algunos mejor que otros, pero por lo general estamos tranquilos. Ahora, ya en la fase uno nos podemos, por fin, juntar para ensayar. La verdad es que lo necesitábamos.

Al principio yo pensaba que de esta situación sacaríamos casi el segundo disco… y no. Si es verdad que, de vez en cuando, nos hemos ido pasando ideas vía Whatsapp y demás, pero no creo que nos haya sido productiva en si. Si ha servido de algo ha sido para que tengamos más ganas de volver, mucho más frescos. ¡Nos hemos echado de menos!

Ojalá podamos aprender como sociedad algo de todo esto, pero no lo creo.

Uno de los elementos que más os caracterizan es que tenéis gustos musicales bastante variados. ¿Cuáles son los grupos que más habéis escuchado estos meses que hemos estado en casa?

Un poco de todo: Parquet Courts, Peter Perrett, el último álbum de Triángulo de Amor Bizarro y también el nuevo disco de los Strokes, que nos ha sorprendido para bien.

Para todos aquellos que no os conozcan, ¿qué es Carolina Durante? y, ¿cómo definiríais vuestro estilo musical?

En Wikipedia pone que somos un grupo de rock/pop/punk. La verdad es que creamos el grupo por envidia, queríamos ser los que estaban en el escenario.

El verano pasado fuisteis el grupo español que más festivales recorrió. Y es que uno de vuestros puntos fuertes son los energéticos directos que tenéis. ¿Cómo va a ser un verano sin festivales para vosotros? ¿Tenéis ganas de veranear en algún sitio en especial?

¿Más tranquilo? Por sacarle algo positivo, creo que nos vendrá bien de cara a preparar el segundo disco. Aunque es cierto que ya hay promotores que se están moviendo para preparar conciertos, adaptándose a las medidas del gobierno: cuatrocientas personas máximo, que sean al aire libre, sentadas… No creo que sea, ni de lejos, nuestro rollo, pero eso es mejor que nada.

Me gustaría irme unos días a un pueblo de Almería llamado Aguamarga, donde veraneé unos cuantos años durante mi adolescencia.

En uno de los últimos conciertos que ofrecisteis antes de la cuarentena, más concretamente en Valencia en el mes de enero, decidisteis parar el directo debido a una agresión machista que presenciasteis entre el público.

Actuamos como todo el mundo debería actuar si presencia algo así. Fue algo que se dio mucho bombo en los medios, incluso nos llegó a felicitar Irene Montero vía Twitter.

Vuestro disco debut fue todo un boom. Todos los medios musicales lo han incluido en los mejores discos nacionales del 2019, e incluso, algunos medios cómo el número uno. ¿En algún momento teníais pensado esta repercusión?

Algo esperábamos, sí. Pero porque si ya con los EP´s y un par de singles habíamos recibido atención y buenas críticas por su parte, por qué iba a cambiar si íbamos a seguir haciendo canciones en la misma línea, no nos había dado tiempo a cambiar demasiado vaya.

Vuestras canciones se han convertido en bandas sonoras de una generación. ¿Cómo ha sido crecer tan rápido? ¿Habéis sido capaces de asimilar todo esto? ¿Cuál fue el momento en el que pensasteis “esto va para arriba”?

Ha sido bastante divertido. Desde “La Noche de los Muertos Vivientes”, ya sabíamos que el grupo iba a gustar, que no solo estaríamos tocando en el Café de la Palma o en Siroco siempre jajaja, sin desmerecer estos dos locales ni mucho menos. Todo esto se confirmó cuando sacamos Cayetano.

Justamente esta última canción se ha convertido en todo un himno en estos días. Incluso ha servido para crear un nuevo termino y dar nombre a un conjunto de manifestaciones en el barrio Salamanca. Hay personas que están pidiendo que se incluya esta palabra en la RAE. ¿En algún momento os imaginasteis todo esto? ¿Qué es ser un Cayetano?

Que va, en absoluto, como tampoco creo que la palabra Cayetano se vaya añadir a la RAE, pero quién sabe.

Por ejemplo, utilizan Cayetano hasta en el congreso, y con total seriedad. Me hace bastante gracia. En cuanto a qué es ser un Cayetano, creo que queda bastante claro en la canción (risas).

Vuestra última canción “El parque las balas” es un tema que nos presenta a la perfección el sonido de Carolina Durante. Es curioso porque ese era el mismo parque al que solía ir con mis amigos antes de salir de fiesta, aunque nosotros lo llamábamos La Virgen de los Gatos. ¿Qué nos podéis contar acerca de esta canción? ¿Echáis de menos algo de aquella época?

Yo por lo menos la escribí por y para mis amigos del colegio, haciendo un pequeño homenaje a todos los momentos que pasamos juntos, muchos en ese parque, al que hemos ido antes de salir de fiesta a churrar (como tú dices) y de fiesta en el mismo jaja.

Lo que más echaría de menos de esa época es la inocencia y la despreocupación.

Otra de las canciones que habéis publicado recientemente es “La canción que creo que no te mereces” en la que colaboráis con J de los Planetas. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo surgió esta colaboración?

Pues ha sido todo a distancia debido a que nos encontrábamos en fase de alarma. La verdad es que fue fácil e ilusionante, teníamos la espinita clavada, ya que cuando sacamos el disco intentamos hacer una colaboración, pero no surgió por problemas de tiempo en la grabación, y al final decidimos que preferíamos un primer disco sin ninguna colaboración.

¿Son estas canciones el inicio de un nuevo disco de Carolina Durante?

Este par de singles serán parte de un nuevo EP de tres canciones que vamos a lanzar dentro de muy poco. En cuanto a un nuevo disco, para el 2021.

Por último, estamos observando la buena salud que tiene la música nacional. ¿Cuáles son los grupos “novedosos” que creéis que marcaran tendencia en los próximos años? ¿Cómo consideráis que se encuentra la música indie nacional en estos momentos?

Creemos que todo está cambiando, aunque tampoco sé muy bien lo que se considera “indie” ya. Pues, depende de lo que entiendas por novedosos, pero creo que Cupido, Cariño, y nosotros.