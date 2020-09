Entrevistamos a Los Estanques, que han vuelto con IV

Los Estanques están de vuelta con su nuevo disco, IV, cuarta referencia en la que los cántabros continúan haciendo gala de ese particular estilo que partiendo de su pop barroco, nos llevan a terrenos funk, jazz o de rock.

Hablamos con ellos para que nos cuenten de las dificultades para sacar a la luz estas canciones, retrasadas por el covid y otros factores, sobre sus próximos planes y sobre los discos que les han marcado.

“Solo queremos pasarlo bien, nada más. Cualquier reacción o interpretación de la letras es buena para nosotros”

La primera pregunta es obvia y obligada: ¿Cómo estáis viviendo estos tiempos rarunos en que casi no hay conciertos y vivir de la música se está convirtiendo en una auténtica utopía?

Bueno es cierto que la crisis del covid ha trastocado todos los planes de la banda al igual que de otras muchas personas. Teníamos muchas cosas en vista para este año con la salida del nuevo disco que no hemos podido hacer pero eso no nos frena y estamos deseando poder empezar a dar conciertos. Este verano lo hemos pasado todos juntos en una cabaña en el monte grabando cosas nuevas y preparándonos para cuando todo vuelva a la normalidad.

Como os sigo hace mucho tiempo recuerdo perfectamente cuando lanzasteis por redes sociales la noticia de que os habían robado del coche la mochila que contenía el portátil con la grabación de lo que ahora es IV ¿Cómo se supera algo así?

Con paciencia y mucho trabajo. Recuperamos varios temas y hemos incluido material que iba saliendo al mismo tiempo, creemos que ha quedado un disco que sin ser exactamente el que era, sigue siendo especial y tiene la esencia del material robado.

¿Y cómo se regraba un disco? Habéis hecho más o menos lo mismo que contenía aquél portátil o la cosa ha ido corregida y aumentada? ¿Se ha añadido, quitado o cambiado alguna canción?

Como decía anteriormente al mismo tiempo que regrababamos, iban saliendo cosas nuevas que hemos incluido.

IV estaba proyectado desde un principio como disco conceptual, en que cada canción está dedicada a un personaje de los que habéis conocido a raíz de ir a vivir a Madrid ¿Qué podéis contarnos de ello?

Bueno, cada personaje es para conocerlo la verdad, hay muchos que son prácticamente imágenes calcadas de gente que hemos conocido y personajes que son simplemente la idea que ellos proyectan de si mismos sobre los demás. Vivimos en un barrio muy pintoresco y agradecidos estamos.

Tras los efluvios psicodélicos de Contiene Percal y II y las tonalidades más negroides de Los Estanques parece que con 4 habéis optado por la variedad, introduciendo alguno de vuestros pasajes más pop, como “Flor de limón”. ¿Han sido todos esos personajes los que han determinado esta música tan variada?

Creo que la principal influencia de los personajes está en las letras ya que la música en principio es parte del momento aunque si que es cierto que el ambiente en el que nos movemos y la gente que conocemos influye en nuestro momento musical.

Una de las canciones que más resaltan, además de por su adictivo y frenético ritmo, es “Soy español, pero tengo un kebap”, de más que curiosa letra ¿Encierra algún tipo de crítica social? ¿Es vuestro modelo de canción protesta?

Solo queremos pasarlo bien, nada más. Cualquier reacción o interpretación de la letras es buena para nosotros. De esta canción esperamos lo mismo que de la portada.

Algo que me gusta especialmente es que citéis a un personaje como Malcolm Scarpa, alguien a quien seguimos muy poca gente y que realmente merecería mayor reivindicación, como gran influencia de este disco ¿De dónde viene esta influencia y en qué se manifiesta?

La influencia la podemos sentir en todo el disco, además de varias citas directas a él y a otras grandes como Vainica Doble, que son más divertidas si las encuentra cada uno que si las desvelamos aquí.

De todos es sabido que Iñigo (Bregel) es quien lleva el timón compositivo, de producción y un poco ideológico del grupo, pero desde hace algunos años sois una formación estable, que en directo resulta especialmente cohesionada. De cara a los discos hay algún tipo de intervención de toda la banda a la hora de tomar decisiones o eso sigue siendo una prerrogativa de Iñigo?

Se podría decir que Iñigo lleva la batuta en base a su experiencia pero aportamos todos a la banda, en los créditos del disco queda reflejado.

Durante el confinamiento no parasteis de hacer sesiones de streaming en plataformas como Instagram ¿cómo veis ahora todo ese período? Cada vez hay más voces que dicen que el futuro para los músicos está en ese tipo de directos ¿creéis que el streaming puede ser una tabla de salvación?

Es una salida clara, pero creo que el calor de estar en un directo de ver a los músicos disfrutar en un escenario y que todos disfruten por igual es algo que las redes sociales no pueden aportar, asi que esperamos que todo esto pase pronto y todos podamos bailar juntos en un directo.

Os habéis empeñado en decir que IV, el título del disco, no se lee “cuatro” ni “cuarto”, si no “iv” ¿significa eso que existe otro cuarto disco de la banda? ¿Un disco oculto? Porque, al ritmo que váis, no sería de extrañar…

Si, hay un disco oculto, muy parecido a este, pero no está en nuestro poder.

En el pasado algunos de vosotros, sobre todo Iñigo, compaginábais a Los Estanques con otras formaciones como Lions In The Purple Shade o Crayolaser ¿Qué queda de todo eso ahora? ¿Ha pasado la banda a ser algo que ocupa tanto vuestro tiempo y cabeza que no cabe ningún proyecto paralelo más?

Siempre hay tiempo para mas música pero lo primordial es la banda. Hacemos la música que nos gusta y eso siempre es importante, estamos muy cómodos en la banda y ahora mismo no vemos otros sitios en los que estar mejor.

¿En qué os ha cambiado la vida al dejar Santander e ir a vivir a Madrid?

Santander es una ciudad muy bonita y muy cómoda pero Madrid es la capital, es donde está el trabajo, donde podemos encontrar una respuesta a todas nuestras inquietudes tanto musicales como personales y hemos crecido a todos los niveles. También porque los años pasan…

Los personajes del disco forman parte, según creo, de lo que os habéis ido encontrando en esa llegada a la capital ¿Qué podéis contarnos de ellos? ¿Hay alguno al que tengáis especial cariño?

Son todos igual de importantes, seguramente cada miembro de la banda tenga uno favorito en particular, pero todos han sido parte de la experiencia desde que llegamos hasta este momento.

La canción final -”Reunión”- es instrumental y una suerte de tributo o conjunción de todos los personajes juntos. Recuerda bastante al rock sinfónico de bandas como Yes y su final es algo así como un cataclismo ¿tiene algún significado? ¿Os planteáis en el futuro hacer más cosas experimentales como ésta?

No creemos que repetir cuatro veces lo mismo in crescendo sea muy experimental, pero siempre estaremos abiertos a lo que la musica pida, si que es cierto que es el encuentro de todos los personajes con sus distintas características, quizás por eso es un tema que empieza calmado y va hacia el caos. Igual que cuando nos juntamos los amigos en el bar.

¿Os habéis planteado en algún momento acudir a otros productores que no sean de la banda o a algún estudio de grabación diferente?

Grabamos un directos en Idemm Estudios y quedamos contentos, pero el método de trabajo y el hecho de que Iñigo sea compositor y productor hace que nos sea mas sencillo y mas productivo el no tener que depender de terceros.

Supongo que ya habrá en marcha suficientes canciones, con todo esto del confinamiento y la ausencia de actividad en directo como para llenar dos o tres discos ¿Algún nuevo proyecto del que podáis hablar? ¿Grabación en ciernes?

Jajaja, aun no se puede decir nada, pero hay cosas nuevas y no vas mal encaminado.

Aunque sea absurdo preguntar: ¿Cómo veis el futuro de la cultura en un mundo en pandemia?

La cultura como otros aspectos que consideramos esenciales para la sociedad se quedan siempre al margen de la mirada de los políticos y la gente que tiene el poder y el dinero para solucionar o apoyar estos momentos difíciles. Pero sabemos como ha funcionado este país en épocas de bonanza, esto es lo que faltaba.

Finalmente (y para rebajar un poco la intensidad de la anterior pregunta), me gusta plantear siempre a quien entrevisto el reto de que elija 5 discos o canciones que especialmente le hayan marcado el camino para llegar al punto concreto en que se encuentra vital o creativamente hablando y explicar un poco el porqué. ¿Os atrevéis?

Creo que cada miembro de la banda tendría una respuesta distinta a ésta pregunta pero intentando resumir:

Van Dyke Parks – Songs cicle

Malcolm Scarpa – El traje vacío

Los Estudios transcendentales de Liszt

The Beatles – Todo

Beach Boys – Friends, Smily Smile, Surf’s Up,…