Entrevistamos a crek noarde

A quien a estas alturas de la monotonía y planicie instituida en nuestra cultura no le llegue al izquierdo una buena dosis de marcianada surrealista es que no tiene alma. O, si la tiene, desde luego, carece de esa actitud de dejase sorprender, algo que no debería ser tan complicado viendo el panorama. A quien llama a la puerta de crek noarde así se lo parece, y por eso toca el timbre de estos dos subterráneos de la escena experimental barcelonesa que se han descolgado con un discreto vigor (Belamarh, 2021), así, en minúsculas todo, porque antes de desenvolverlo (veremos que lo físico y fetiche tiene su aquel) ya sabemos que la (orto)grafía está también en el ajo. Este segundo álbum del dúo es una de esas joyitas inexplicablemente inexplicables, un viaje por las cuevas de la cotidianidad surrealista, del silencio desde el ruido. Que nos expliquen ellos, desde las minúsculas que imperan su mundo, cómo han llegado a perpetrar esta obra que, además, sacarán del túnel para presentarla hoy en Barcelona.

Se nota algo más angustioso en nuevo álbum que en vuestro anterior lanzamiento (romperse sin arder, 2020), quizá más orientado a unos sonidos algo más depurados (todo lo depurado que habéis querido, claro). Incluso me atrevería a decir que hay más genética Macromassa en este nuevo álbum. ¿A qué lo podéis achacar?

Crek: debe ser algo inconsciente, si bien el tema angustioso debe ser un reflejo de los momentos angustiosos que vivimos, pero a mí me parece que es algo inconsciente, no premeditado. / Noarde: hemos dedicado mucho más tiempo a todos los procesos creativos del nuevo disco, no es extraño que resulte más depurado. la decisión de editar el primero en sólo cuatro meses refleja mucho más la angustia inesperada que coincidió con el inicio del proyecto.

Tras la oleada de discos pandémicos, con dudosos y omisibles títulos y contenidos, llega el vuestro, forjado en pandemia, pero sin pandemia: ¿qué habéis aprendido de este periodo?

Crek: que hay que seguir currando, creando, viviendo, aceptando y siendo más crítico si cabe, pero sin perder el humor y cierta ironía. / Noarde: dicho esto, que si naciste pa’ martillo del cielo te caen los clavos y que no por mucho tempranar amanece más madrugo.

¿Cómo habéis trabajado en la distancia? ¿Cuál ha sido el proceso para llevar a cabo la composición de un discreto vigor?

Crek: exactamente igual que con el anterior trabajo romperse sin arder, trabajo a distancia, charlas por teléfono. nos hemos visto pocas veces y solo para hablar, nunca para tocar ni grabar juntos. para la presentación eso ha cambiado y ya hay ensayos. / Noarde: el proceso ha sido más de lo mismo, sí. gracias o a pesar de a las circunstancias. tampoco le vemos más recorrido a esta forma de trabajar juntos y lo que venga después será fruto de otra manera de hacer, sin el condicionamiento de la distancia, o no será.

“Seremos fetichistas del objeto físico más allá del concepto artístico, no sé, me lío. cuanto más explico más embrollo.”

Quien escuche vuestro nuevo disco quizá lo interprete como arte conceptual, incluso más allá de ese ars sonora o de la poesía surrealista. ¿Cuánto de equivocados están esos oyentes y cuánto de conceptual es este disco?

Crek: hay cierta experiencia estética, pero quizá conceptual no sería tanto el caso, ya que para nosotros en todo momento es necesario el objeto artístico, que no objetivo, el objeto es la plasmación física en forma de cd. seremos fetichistas del objeto físico más allá del concepto artístico, no sé, me lío. cuanto más explico más embrollo. / Noarde: musicalmente se trata de un trabajo que explora y persigue deconstruir límites, como el anterior. en ese sentido sí existe una intención más artística que en el ejercicio de la canción popular. también se transmiten conceptos (no uno sólo) que pueden descifrarse, o no.

Sinceramente, no acabo de entender mucho lo de las dos suites. Y menos lo de Acapulco. Me lleva más a Sheffield o a Leverkusen en piezas sucesivas que a Oslo o a México. De nuevo, sacadme de mi desquicie, por favor.

Crek: tampoco es tan importante, o sí. es según el color con el que se mire. es humor, simplemente. al menos yo me lo tomo así, no sé si Noarde es de la misma opinión. / Noarde: sería como explicar el sentido de un chiste o desvelar un truco de magia. todo lo que nos ha llevado de Oslo a Acapulco, a la división en dos suites, al orden de las canciones y a la idea que inspira el grafismo forma parte de la misma cosa: este disco.

En un discreto vigor la alteración de la voz se yergue con su propio protagonismo y como un instrumento más a modular. ¿Cuánto pesa esa transformación vocal en lo lírico?

Crek: es como un instrumento más, pero a partir de lo textual, es decir, primero es el texto, luego la dramatización del texto y su ensamblaje en lo sonoro convirtiéndose entonces en una parte más instrumental y tímbrica. Crek Noarde participa de lo analógico y digital, de manera que se convierte en algo orgánico, vivo, evolutivo y transformador. / Noarde: crek es un maestro a la hora de emplear la voz como instrumento, lleva trabajando en ello más de cuarenta años. su forma de interpretar los textos ya sea cantando, declinando, gruñendo o bien generando un lenguaje propio es lirismo puro. en nuestra colaboración como Crek Noarde la pauta vocal tiene su sello incluso cuando no escuchamos la suya.

Me fascinan vuestras letras. Auténtica poesía surrealista de elementos pop que se escupen desde el fondo del agujero. ¿Escritura automática o todo atado y bien atado?

Crek: hay de todo, algunas bien atadas y otra escritura automática, pero siempre como herramientas del todo que es el trabajo que se quiere presentar. / Noarde: nos gusta jugar con el contenido de las letras. es habitual que uno lance un título y el otro siga con la letra, o al revés. también que un texto sea críptico, totalmente explícito, en forma de homenaje, de poema intimista, o simplemente baste con un silbido.

“El que se lo quiera currar perfecto, el que no que no cuente conmigo para que tengamos cierta intimidad. / este mundo está acelerando su desaparición, humanos incluidos, pero no lo veremos Crek ni yo.”

“Al alba el albarán”, rezáis en “albarán”. Ahora con tanto transporte relacionado con el comercio electrónico como auténtico catalizador del final de la civilización, el albarán es hasta metafórico del tridente de Satán. ¿Qué opináis de la falta de humanización del mundo en el que vivimos?

Crek: bien, bien, bien. no veo falta de humanización, ya que todo está creado por el humano, así que todo está muy humanizado. en todo caso existe en ciertos ámbitos cierta falta de espiritualidad, de sosiego, de compasión, de amor, de empatía, pero no más ni menos que hace unas décadas. la cuestión es si queremos participar o no y en qué medida. ser en todo momento consecuente, equitativo, etc., no creo que esté al alcance de nadie. esto es un proceso que dura toda la vida y ya está. el que se lo quiera currar perfecto, el que no (en mi caso) que no cuente conmigo para que tengamos cierta intimidad. / Noarde: el mundo en el que vivimos simplemente está acelerando su desaparición, humanos incluidos, pero eso no lo veremos Crek ni yo. el albarán al alba simboliza una entrega misteriosa, una vida de entrega… y no precisamente de paquetes de Amazon.

Yoko Ono, Cage, Vostell, Tsukerman, Brossa, Butthole Surfers, Oliveros, Reich, Cabaret Voltaire, Vini Reilly. ¿Cuántos de estos os sobran y quiénes os faltan como autores intelectuales de este bendito atentado sonoro?

Crek: para no herir sensibilidades y porque hay gustos para todos no quitaría a ninguno de la lista, pero si añadiría a Tuxedomoon, Residents, Scott Walker… Todo lo que escucho es un bagaje importante para el proceso creativo. / Noarde: gracias por Brossa. quizá añadiría Fripp y Satie a la lista. también a Mark Hollis, de quien respeto profundamente su concepto del silencio hasta las últimas consecuencias. y por supuesto Macromassa, el elefante en la habitación.

Por último, ¿saldréis de los sótanos y os daréis una vuelta por los escenarios?

Crek: sí, esa es nuestra idea. como punto de partida la presentación del disco con 15-20 minutos en directo. / Noarde: presentaremos “crek noarde / un discreto vigor” hoy, 17 de febrero a las 20:00 h. en Casa Almirall, en la que será nuestra primera actuación. y esperamos seguir tocando, pero no como para llenar el palau sant jordi.