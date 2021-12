Entrevistamos a Joan As A Police Woman

A las 18h era la hora acordada con Joan Wasser (Joan As A Police Woman) para la entrevista vía Zoom. El manager de la artista pidió que solo pudiéramos hacerla con la condición de que no utilizáramos la cámara, así que me tuve que conformar imaginando los movimientos y los gestos de esta admirable artista. Oía su respiración, el sonido de un mechero que encendía un cigarro tras otro, el sonido de su tos y cómo con voz poderosa decía “sorry” cuando nos interrumpía el sonido de un móvil.

Joan Wasser acaba de sacar al mercado uno de sus mejores discos: The Solution Is Restless es la comunión perfecta entre los sonidos cosmopolitas del pop de una gran urbe (Nueva York en este caso) y la tradición africana. Un trabajo con las colaboraciones del ya desaparecido Tony Allen, el bajista Dave Okumu, y de Damon Albarn. Pop y afrobeat de terciopelo en un maridaje de ensueño. Le damos al play. Joan enciende un cigarro.

“El disco fue una forma también muy provechosa para canalizar mi energía debido a la ansiedad y el terror que suponía estar encerrada por el COVID”

Joan, primeramente, quería preguntarte cómo has llevado la vida en pandemia, y de qué forma se ha visto afectada a tu vida y tus procesos creativos.

Bueno… estaba preparando un tour y también acabando el segundo volumen de covers en el 2020. Las fechas de los conciertos tuvieron que suspenderse, obviamente, y tuve mucho tiempo para estar en casa y pensar. Por suerte tenia nueve canciones en proceso con Tony Allen y Dave Okumu que empezamos a grabar a mediados de noviembre de 2019. Como no sabía cuando podría ir al estudio, no sabía si estas canciones podrían ser utilizadas para un disco al final, así que me pase un año entero trabajando sobre estas bases de canciones casi ¡16 horas al día! Basicamente no tenía otra cosa que hacer. Fue una forma también muy provechosa para canalizar mi energía debido a la ansiedad y el terror que suponía estar encerrada por el COVID.

The Solution Is Restless es un gran disco en mi opinión, quizás sea tu disco más inspirado. ¿Cómo surgió la colaboración con Allen, Okumu, y Albarn?

Conocí a Damon Albarn en 2010 en Etiopía. Estaba allí aprendiendo música africana en su proyecto Africa Express que permite que diferentes culturas colaboren y se encuentren en el continente africano. En 2019 me introdujo en la música de Tony Allen, y posteriormente empezamos a colaborar haciendo música juntos. Tony, Damon y yo empezamos a grabar música en París, y todo fue un proceso de pura improvisación en el que todo valía. Yo le dije a la banda: ¡solo estamos aquí para improvisar! Cuando acabamos, Damon me dijo si quería cantar sobre esas improvisaciones, y yo le dije que sí, que estaría encantada de hacerlo.

Las canciones del álbum evocan una fluidez, unas buenas vibraciones que acaban impregnando al oyente, y es un disco comprometido políticamente. Si no estoy equivocado la canción “Take Me To The Leader”, por ejemplo, está inspirada en Jacinda Ardern, la primera ministra neozelandesa. ¿Es así? ¿Por qué esta inspirada en ella?

Sí, me inspiró sui forma de ejercer la política, e imaginaba que esta forma de hacer podría implantarse en mi país y en otros. Ella siempre lucha por los derechos humanos, sobretodo en estos tiempos de pandemia, y de igual manera, siempre está apoyando a la gente que sufre, independiente del lugar de que procedan. Eso no pasa en mi país, y sueño que algún día esto suceda.

La primera canción del álbum, “The Barbarian”, es una especie de jam session, en donde todos os ponéis a tocar y parece que no tuviera un fin definido. Dura casi doce minutos, pero podría haber durado una eternidad. ¿Cómo os planteasteis el proceso de este tema?

Cogimos el loop de la batería de Tony y ejecutamos la canción sobre esta base. Básicamente fue eso, trabajar sobre el loop de dos segundos de batería de Allen e improvisar sin parar. La fui trabajando en casa, en un pequeño estudio que tengo. Lo único original que hay en este tema es la batería como te digo.

Conociste a Dave Okumu hace unos años. ¿Qué te ha aportado al disco su colaboración?

Dave toca el bajo en todo este proceso, pero cuando acabamos de definir las canciones tocó la guitarra en algunas canciones. Es un músico increíble y ha aportado mucho al sonido del disco, y a la estética global del mismo.

Tienes dos álbumes de versiones y tengo curiosas qué decisiones tomas para versionar unos temas en detrimento de otros.

Lo primero que hago es escuchar las canciones que me gustan y sentir que estas me conecten con otras formas de poder reescribirlas. Las versiones tienen que ser temas nuevos sino no son versiones en mi opinión. Una canción que ya se conoce como un clásico se le tiene que aportar nuevos elementos para que acabe siendo algo nuevo y original.

Hablando de clásicos y de influencias. ¿Cuáles son los artistas que más te han influido en tu música?

Es muy difícil contestarte porque escucho mucha música. Te puedo decir que amo a Joni Mitchell, Al Green, Kendrick Lamar…mucha música. Muchos artistas me ofrecen nuevas formas de entender y componer música: de Bowie a Talk Talk hay muchas variantes increíbles.

Otra persona importante en tu vida fue el desgraciadamente desaparecido Hal Willner: ¿De qué manera te influenció en tu carrera este gran músico y productor?

Hal fue una influencia increíble en mi vida. Primeramente, fue una gran influencia para poner en contacto a diferentes músicos, porque él sabía qué músicos podían trabajar juntos, y en eso era único en mi opinión. Hay muchos músicos que no saben cómo conectar entre ellos, no existe una comunicación fluida, y siempre acudíamos a Hal para que nos uniera. ¡Era increíble! Él colaboró conmigo en mis primeros discos, y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Una gran pérdida.

¿Qué representa Nueva York como ciudad en tu música?

Es muy importante, mucho. Vivo desde hace décadas aquí y me inspira energía, la posibilidad de entrar en contacto con diferentes comunidades de forma pacifica. Creo que es la ciudad más diversa de las que he estado. Adoro París, Buenos Aires, y otras ciudades en las que hay una gran diversidad de culturas. Nueva York tiene un gran nivel de calidad de músicos, y puedes cada noche ir a ver conciertos de cualquier tipo de música. Es fascinante y adoro a la gente que vive aquí, porque es muy directa y a la vez muy amigable.

¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? ¿Cuál es tu preferido?

Empecé a los ocho años a aprender a tocar el violín porque en mi escuela podíamos alquilar instrumentos a bajo coste, y muchos lo podíamos hacer. En tres colegios aprendí música clásica que me encanta, y a los veinte empecé a tocar la guitarra para poco después empezar con el piano. Mi instrumento preferido en estos momentos es el piano, porque es muy fácil dejarse llevar por su sonido. ¡Me gustan todos en definitiva!, qué te voy a decir…

¿Qué música escuchas últimamente y que me puedas recomendar?

Estoy escuchando mucho a Little Simz, también estoy dándole mucho al Gold Record de Bill Callahan…

Por cierto, ¿qué te parece el nuevo disco de tu amigo Damon Albarn?

¡Me fascina! Además, mientras lo grababa estábamos en contacto y pude saber del proceso de gestación. Su disco Everyday Robots ya me pareció un disco increíble, y estaba deseando que sacara uno nuevo. ¿Y qué estas escuchando tú?

Pues…el nuevo de Damon lo llevo escuchando en bucle desde hace días. También estoy disfrutando mucho con el disco de un artista que se llamaba Exuma, un músico de Las Bahamas que hacía un rock muy pantanoso y esotérico.

Ahhh sí! Lo conozco, y tengo alguna canción en mi playlist. ¡Me encanta!

…y también estoy volviendo a escuchar mucho un disco de Can en directo…

Can es una banda que me ha influenciado mucho. Adoro el krautrock, es un estilo de música de gran inspiración para mi.

Escucha Joan As A Police Woman/Tony Allen/Dave Okumu – The Solution Is Restless