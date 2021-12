Joan As A Police Woman/Tony Allen/Dave Okumu – The Solution Is Restless ([PIAS])

Joan Wasser es una mujer que necesita ir creándose nuevos retos en su carrera musical. Su carácter indomable y curioso ha permitido -con la ayuda de su amigo Damon Albarn– que se aliasen los astros para que ella y el gran Tony Allen se conociesen, y comenzasen una productiva colaboración que ha fraguado en este notable disco.

The Solution Is Restless ([Pias], 2021) tiene su germen en Etiopía. En el país africano Joan se encontraba aprendiendo música en los talleres organizados por Albarn dentro de la agenda de su colectivo Africa Express que aúna músicos locales con otros allende los mares. Fue ahí donde la conexión Wasser-Allen empezó a gestarse mediante colaboraciones varias. Un amor a primera vista.

De esas sesiones de trabajo se extrajeron bases instrumentales que, posteriormente, y debido a la pandemia, Joan As A Police Woman han ido esculpiendo hasta dar forma en la soledad del estudio de grabación. El resultado es espectacular: la rica tradición africana sirve para tender puentes entre el folklore y la impronta cosmopolita de una ciudad como Nueva York en un crisol de sonoridades, texturas, y armonías que no solo sorprenden, sino que también dejan patente lo enriquecedor que llega a ser la imbricada unión de culturas.

Con tan solo el loop de unos toques de batería de Tony Allen debidamente manipulados en el estudio de grabación, se va morfoseando la gran “The Barbarian”, el tema que abre el disco. Una canción de casi doce minutos alimentada por una instrumentación exuberante -gran trabajo de Dave Okumu al bajo- que acaba por ser un hibrido entre el afrobeat y el funk de Parliament. Terciopelo.

La batería del tristemente fallecido Allen va llevando en volandas “Get My Bearings”, mientras que Damon Albarn pone el contrapunto vocal a una Wasser que adorna los contornos del tema con el piano y el sintetizador. El funk progresivo de “Take Me To Your Leader” está dedicado a Jacinta Ardern – primera ministra neozelandesa-, mujer admirable por sus políticas sociales en favor de los derechos civiles.

Sinuosos entramados van tejiendo preciosas gemas como “Masquerader”, “Dinner Date”, o los ritmos orientales de “Enter The Dragon”. Parece que estemos escuchando la variación de un mismo tema, pero a medida que el disco avanza y va dejando poso, uno se da cuenta de la cantidad de pequeños detalles que realzan el conjunto.

