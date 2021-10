Entrevistamos a la mexicana Bratty

Bratty es uno de los nombres más a tener en cuenta de la nueva escena mexicana. El proyecto de Jenny Juárez ya cuenta con dos recomendables discos, Delusión (Aurora Central, 2019) y tdbn (Universal Music México, 2021), o colaboraciones tan mediáticas como la de “Ropa de Bazar” junto a su compatriota Ed Maverick.

Estos días la hemos tenido de visita por primera vez en nuestro país con fechas en Festival Brillante o Sonorama Ibiza, donde ha hecho gala de su sugerente bedroom pop. Aprovechamos su presencia para conocer más a fondo una interesante artista que estamos seguras, dará mucho que hablar.

“La industria aún la siguen acaparando los hombres, es una cuestión de irlo trabajando e ir cambiando la perspectiva poco a poco. Y no me refiero a solo artistas, hablo también de productoras, managers, ingenieras, staff…”

Para quién aún no te conozca en España, ¿quién es Bratty?

Bratty es un proyecto de Bedroom pop/surf/garage liderado por Jenny Juárez, una morrita (chavala ;)) de Culiacán, Sinaloa, México. Hasta ahora podría abarcar muchísimos más géneros pero la esencia del proyecto siempre será esa.

¿Qué tipo de artistas te gustaban y te animaron a dedicarte a la música?

Los artistas que me formaron en esencia para el proyecto fueron Best Coast (de ahí el nombre Bratty), Clairo, Alvvays, The Aquadolls, Snail Mail, Cherry Glazerr, Keaton Henson…

Tus canciones tienen un importante componente emocional, aunque en el nuevo disco se percibe un cambio ¿qué buscas transmitir con ellas?

La música siempre ha sido un modo de desahogo y terapia para mí, y con éste último disco yo quise ser eso mismo para las personas que me escuchan. Que de alguna forma cada canción les haga sentir o reflexionar sobre algo. Hablándome a mi misma en las canciones siento que también le puedo hablar a alguien más, sin importar dónde estén o de donde vengan.

Otra cosa que nos llama la atención es como mezclas géneros musicales con total naturalidad. Parece que cada vez, es algo más habitual y algo que enriquece las canciones.

Creo que eso es parte de la evolución de cualquier artista, de repente ya nadie se quiere encasillar en una sola cosa, y yo también me siento identificada con eso. Me gusta hacer de todo, apreciar distintos géneros y demostrarme de cierta manera que también puedo hacerlo. A mí me encanta cuando otrxs artistas lo hacen porque justamente ese tipo de cosas enriquecen las canciones y proponen cosas nuevas.

Aún eres muy joven, pero suponemos que desde que comenzaste tu carrera hasta ahora, habrás notado una evolución. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en este tiempo?

Aprendí que el mundo, las cosas y las personas están destinados a llegar e irse en ciertos momentos de nuestra vida, porque todo tiene un ciclo, cada cosa y persona a pesar del tiempo que se quede en tu vida, pasa para enseñarte algo en ese momento.

Algunas de tus canciones como “Delusión” o “tdbn” hablan de superación, incluso pueden ayudar a personas con bajo estado de ánimo (“Quiero ser alguien nuevo / Y no dejar rastro nunca de quien fui”) (“Si las cosas no me salen del todo bien espero mañana sea mejor”).

Claro que sí, como dije antes, siento que hablándome a mí misma en las canciones también inconsciente o conscientemente, le puedo hablar a alguien más. Y eso es algo muy bonito y especial de la música.

¿Cómo afectó la pandemia a tus canciones?

Honestamente si no hubiera habido pandemia no hubiera aprendido tantas cosas de las que hablé en este último disco, y si no hubiera aprendido eso, esas canciones no existirían.

¿De qué manera la música puede ayudarnos a superar este último año y medio y muchas de sus consecuencias?

Puede ser reflexionando junto con ella, escuchar lo que nos quieren decir lxs artistas, o todo lo contrario, distraernos o hacer más ligero el paso de éstos últimos meses.

Tu single colaborativo con Ed Maverick “RopaDe Bazar” a día de hoy cuenta con más de 38 millones de streams. ¿Es una responsabilidad llegar a tanta gente?

En lo personal, sí. Llega el punto donde sabes que tienes mucha gente detrás que te está escuchando y que les estás influenciando en sus vidas, y eso siempre conlleva una cierta responsabilidad. Pero claro, tampoco sin dejar de hacer música honesta para ti y que te guste.

También has colaborado con Carlos Sadness ¿Te gusta alguna otra banda o artista español?

De artistas españoles, escucho a Hinds, Cariño, Sen Senra, y toda esta nueva oleada de artistas indie que están surgiendo.

Cada lanzamiento lo has relacionado a un color: tu primer disco todo en tonos rojos, ahora el segundo en blancos… ¿Cuál es el motivo?

El rojo lo vi como un color muy pasional, el blanco lo veo como un empezar de cero, un limbo, un vistazo a la esperanza. Todo está ligado al concepto de cada álbum.

Tus vídeos musicales están muy cuidados, ¿crees que hoy en día la música se disfruta más acompañada de imagen o en streaming que en formato físico?

Sé que muchos artistas sólo intentan enfocarse exclusivamente en la música, pero cada artista es un universo y hay que aprovechar usar todo lo que venga con ello. Visualmente, en los shows en vivo, en las fotos, en las redes sociales. Siempre va a estar lo visual como ese extra.

Y sí puede existir todo esto del Internet, pero claro que nunca va a reemplazar el formato físico, el ir a un concierto. Porque como humanos, nos emociona esa interacción, somos naturalmente sociables, necesitamos ese tipo de cosas.

Los referentes femeninos son cada vez más necesarios en la música, ¿crees que el feminismo tiene aún mucho por conquistar o va habiendo avances?

Aún hay mucho que avanzar, aunque por lo menos no es lo mismo que hace 50 años. Cada vez va importando menos de qué género seas, y así debería ser. Pero claro, la industria aún la siguen acaparando los hombres, es una cuestión de irlo trabajando e ir cambiando la perspectiva poco a poco. Y no me refiero a solo artistas, hablo también de productoras, managers, personal managers, stage managers, ingenieras, staff, y todo lo que existe en la industria musical.

Estos días has tenido varios conciertos en España. ¿Cómo es el directo de Bratty para quien no te haya podido ver?

Hoy en día siento que he mejorado bastante en directos, cada vez soy menos penosa, cada vez me gusta interactuar más con el público, me gusta que el show quede perfecto pero que también pueda ser divertido para nosotrxs en el escenario. Y que todo el que esté presente pueda pasar un buen rato.