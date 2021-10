The Divine Comedy anuncian grandes éxitos y gira por nuestro país

The Divine Comedy vuelven a nuestro país tras su última visita en 2019, presentando Office Politics. La excusa no podría ser mejor, ya que estarán celebrando los 30 años de uno de los proyectos más sugerentes e interesantes de los últimos tiempos.

La banda de Neil Hannon ha anunciado la publicación del recopilatorio Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy para el próximo 4 de febrero. Una retrospectiva por tres interesantes décadas en las que han entregado álbumes tan sobresalientes como Casanova (1996), Absent Friends (2004), Liberation (1993), A Short Album About Love (1997), Fin de Siècle (1998) o Bang Goes the Knighthood (2010).

Remasterizado en Abbey Road, este nuevo “Best Of” ofrece una guía completa por su carrera y llegará en un 2CD estándar de 24 pistas y como una edición limitada de 3CD que contiene las 24 pistas Best Of, así como el “Super Extra Bonus Album”, una colección de grabaciones nuevas e inéditas. El disco incluye una nueva canción, “The Best Mistakes” y entre sus extras encontramos la divertida pieza “Te Amo España” que Hannon creó para ese Eurovisión Virtual de la pandemia.

En marzo lo estarán presentando en las siguientes fechas:

Domingo, 6 de marzo de 2022

DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN, Kursaal

Entradas a la venta próximamente.

Miércoles, 9 de marzo de 2022

MADRID, Nuevo Apolo

Entradas a la venta próximamente.

Jueves, 10 de marzo de 2022

BARCELONA,

Entradas ya a la venta en lasttour.net

Este es el contenido de Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy

Disc one:

Charmed Life

National Express

Norman And Norma

Something For The Weekend

Songs Of Love

The Best Mistakes

At The Indie Disco

Bad Ambassador

A Lady Of A Certain Age

Becoming More Like Alfie

Come Home Billy Bird

Have You Ever Been In Love

Disc two:

Our Mutual Friend

Generation Sex

How Can You Leave Me On My Own

Perfect Lovesong

Your Daddy’s Car

You’ll Never Work In This Town Again

Absent Friends

Everybody Knows (Except You)

The Certainty Of Chance

Sunrise

To The Rescue

Tonight We Fly

Bonus

Disc three

I’ll Take What I Can Get

Don’t Make Me Go Outside

Who Do You Think You Are

The Adventurous Type

When When When

Home For The Holidays

Te Amo España

Perfect Lovesong 2021

Simple Pleasures

Those Pesky Kids