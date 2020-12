Entrevistamos a Xoel López, que tiene nuevo disco

Xoel López es uno de los mayores artistas de nuestro país. Pero su arte no solo reside en sus canciones, sino en su forma de ser. Una persona cercana, directa y amable. Su misión es clara: dejar un mundo mejor que el que se encontró. En ocasiones lo consigue gracias a sus melodías, en otras le basta con la palabra. Y es que este artista gallego tiene ese poder, dar luz a las sombras.

El 27 de noviembre salía a la venta su nuevo proyecto, Si mi Rayo te Alcanzará, un disco personal y ecléctico. Un trabajo compuesto en 2019 y que, debido a estos tiempos extraños, se ha retrasado su publicación. Desde Muzikalia hablamos con él sobre sus nuevos proyectos, su reciente disco, la importancia de la música o su tierra natal, Galicia.

“La música es una forma de embellecer el mundo”

Es un placer hablar contigo Xoel. Lo primero de todo desearte que estés bien. ¿Cómo estas viviendo este año?

El placer es mío. La verdad es que este año ha sido el más raro de nuestras vidas. Más allá de mi propia experiencia, todo el mundo lo ha vivido como un año extraño. A nivel creativo me afectó directamente, por el hecho de haber cortado justo la grabación del nuevo disco que estaba previsto para mayo o junio. Pero bueno, en estos momentos difíciles eso es lo menos importante.

Por lo demás, bueno, los conciertos que he estado ofreciendo han sido en formatos muy reducidos. Como ya sabes, nos hemos tenido que ir adaptando a las circunstancias del momento, situaciones muy diferentes en contextos muy distintos. Hemos tenido que tirar de experiencia para poder adaptarnos. Esa capacidad de aclimatación ha sido lo que más nos ha exigido, musicalmente hablando.

Es cierto, he podido leer que debido a la cuarentena tu disco se ha retrasado. Actualmente ya está terminado y presentas tu nuevo trabajo.

Sí, como te decía, íbamos un poco apurados, pero aun así íbamos a llegar. El disco se partió por la mistad (risas), lo partió un rayo. Cuando se supone que salía el nuevo álbum fue cuando retomamos la grabación. La verdad es que lo cogimos con muchas ganas, estábamos muy positivos y con una ilusión tremenda. Al estar tanto tiempo parados, salió todo después con bastante energía y fue muy liberador en ese sentido.

Por suerte el disco ya es una realidad. Un álbum muy personal y en el que mezclas multitud de géneros y estilos. ¿Cómo ha sido el proceso de composición y publicación?

Por suerte, el disco es prepandemia. Hay que hacer hincapié en que hay una vida más allá de este año de mierda, y por suerte este proyecto es anterior. El álbum se compuso en 2019, aunque es cierto que se empezó a grabar en el 2020. Y sinceramente, me alegra que fuera así y que no tenga que ver con todo lo ocurrido en estos meses. Si lo hubiera compuesto este año, hubiera salido algo totalmente diferente.

Esto es algo que he estado comentando con muchos compañeros. Este año no ha sido especialmente inspirador. Ahora, empezamos a ver un poco la luz, adaptándonos y entendiendo que esto va para largo. En cuanto a mí, y a otros artistas, he visto que hemos tenido una sensación de bloqueo. Es cierto que he realizado cosas relacionadas, como conciertos o la serie telemática que hemos estado presentando; pero lo dicho, este año no me ha parecido inspirador, más bien todo lo contrario, un año castrador y agobiante.

En cuanto al proceso de composición, justo en mi caso, no hemos tenido muchos problemas ya que todo mi equipo vive en Madrid. Esto realmente favorece el poder trabajar juntos. Aunque es algo que me ocurre ahora, ya que durante cinco años estuve viviendo en América Latina, y también he estado viviendo en mi tierra, Galicia. Si no hubiera estado viviendo en Madrid, seguro que habría sido más difícil, pero esta estabilidad demográfica me ha favorecido bastante. Incluso en estos meses hemos cogido un local de ensayo en el que hemos estado trabajando para no perder soltura.

Aun así, estos meses has estado muy activo en redes sociales. Incluso algunas de las nuevas canciones del disco, como “Alma de Oro” o “Joana“, las has presentado en un formato muy personal y directo. ¿Cómo surgió la idea de hacer una Serie Telemática?

Es una buena historia. Justo el proyecto nace gracias a unas conversaciones con Maral Kekejian, que ha realizado la parte escenográfica de la gira de Vetusta Morla, y que también se vio cortada por el confinamiento.

Justo unas semanas antes de que todo cambiara, estaban tocando en Coruña y fui a ver el proyecto. Entonces empezamos a tener una serie de encuentros hablando sobre cómo podía plantear mi propia gira, mis conciertos. Y de repente, ¡pum!, empieza el confinamiento. Aun así, seguimos hablando por Zoom y la verdad es que me aliviaba. Yo le contaba mis ideas y ella las suyas. Y en esa especie de brainstorming nació la serie telemática.

Nos tirábamos horas hablando y sacamos muchas ideas, y todo eso derivó en la idea de que como no se podían realizar conciertos, pues se nos ocurrió subir videos muy personales tocando mis canciones. Tiene ese nombre porque todo fue muy telemático. Nuestras conversaciones lo fueron y yo empecé a grabas los videos con el móvil. Todo muy virtual.

Cuando ya nos dejaron salir, fui a comprar un móvil nuevo y los videos empezaron a mejorar un poco. Un proceso muy tierno que representa cómo fueron esos momentos y como fuimos abriéndonos hasta esa nueva normalidad. Me gustó mucho esta idea, me permitió seguir haciendo cosas y estar en contacto, aunque fuera de una forma mundana y casera, sin tanto artificio. El momento más bonito fue el reencuentro con Ede y el abrazo que nos pudimos dar mientras grabábamos el último video de la serie telemática, “Alma de Oro”.

Galicia siempre ha tenido una escena musical rica y variada. Actualmente estamos viviendo la eclosión de grupos punteros como Baiuca, capaz de mezclar tradición y modernidad; Sen Senra y su relación con la escena urbana o Novedades Carminha, uno de los grupos más reconocidos a nivel nacional. ¿Son buenos tiempos para la lírica en Galicia?

Estos tres artistas que me comentas me parecen súper interesantes, los escucho a menudo y me encantan. En el caso de Baiuca, es curioso, y esta historia no la sabe mucha gente, pero la primera canción que escuche de él fue Muiño. Y me sorprendí, estaba sampleando a mi tío abuelo Florencio López. Incluso se lo enseñé a mi padre. Fue muy bonito.

En cuanto a Sen Senra, me parece uno de los artistas con más futuro de este país. La verdad es que lo sigo desde el principio, desde sus sencillos; y la verdad es que no sé cómo carallo llegué a él. Su último disco es genial, tiene canciones increíbles. Y qué voy a decir de Novedades, es un grupo que ha evolucionado muy bien. También me gustaban cuando hacían esa especie de punk tan personal. Ahora están en un terreno interesantísimo y la verdad es que son cojonudos.

El respeto por la música viene de atrás. Galicia es un crisol de culturas. Un lugar de idas y vueltas. El hecho de que la gente emigrase, los famosos indianos, hizo que muchas músicas afroamericanas, esa fusión de estilos, llegase a Galicia de la mano de los emigrantes una vez que volvían a sus hogares; y encima al corazón de las pequeñas aldeas. Arraigó y se mezcló con nuestra música, los cantautores o el propio folk gallego. Por ejemplo, Carlos Núñez es una eminencia, una persona interesantísima e inteligente que tengo la suerte de conocer en persona.

“Se trata de eso, de vivir nuestras vidas de la mejor manera, de la forma más bella posible. Y la música me lo permite”

Tú música siempre ha bebido de ese toque tan personal que existe en Galicia, e incluso algunas de tus canciones las has escrito y cantado en Galego.

Sí, completamente. Siempre he estado cercano al Folk. En mi música en general, los folclores tienen mucho peso. Como cancionista, el folk siempre me ha inspirado, su canción popular, su canto coral. Siempre me ha parecido muy interesante la música de mi tierra.

Y sí, me parece fundamental preservar un idioma precioso como el Galego. Es cierto que no es mi primer idioma, ya que no es el que más uso. En mi caso es el castellano, principalmente porque llevo décadas viviendo fuera de Galicia y eso me condiciona, obviamente. Pero es un idioma que amo y lo cuido con todo el cariño en mis discos y temas. Es un idioma que embellece, que suma. Es el idioma de mi tierra. Es fundamental mantener esta realidad. No será por mí que lo deje de utilizar.

Como comentábamos, este año ha sido difícil, y la música se ha convertido en una vacuna emocional para mantener la cordura. Cuando esta pesadilla acabe, ¿crees que vamos a salir siendo mejores personas?

Sinceramente, y esto es triste, pero creo que esto no nos está haciendo mejores personas. Siempre suelo ser positivo, pero esta realidad no ha mejorado nada a la gente. Hay casos particulares que sí, por supuesto; pero a nivel general creo que la gente esta más triste, más gruñona, más enfadada. Solo hay que verlo, parece que todo siempre esta a punto de explotar. Veo a muchas personas cada vez más insolidarias. Este es un año para olvidar.

Y, por último, y esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista, ¿qué significa para ti la música?

Bonita pregunta. Para mí la música es una forma de embellecer el mundo que nos rodea. Es un lenguaje más abstracto que me permite expresar mucho mejor la complejidad de la vida, llegando a sitios a los que no puedo explicar con palabras sino es por una metáfora, una melodía o una idea política.

Al final se trata de eso, de vivir nuestras vidas de la mejor manera, de la forma más bella posible. Y la música me lo permite.

Foto Xoel López: Mónica Figueras