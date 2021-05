Escucha otro adelanto de Lou Barlow

Tras el reciente Sweep It Into Space, undécimo trabajo de Dinosaur Jr su bajista Lou Barlow comparte “In My Arms”, el último sencillo de su próximo álbum en solitario, Reason to Live, que saldrá el 28 de mayo en Joyful Noise Recordings.

“In My Arms” literalmente se inspira en la adolescencia de Barlow, utilizando una muestra de una grabación que hizo en 1982. Es una canción llena de capas pulidas, los solos de guitarra y rasgueos únicos que se entrelazan a través de los versos. “Líricamente, la canción trata de redescubrir la chispa inicial para hacer música. Siento que finalmente pude volver a abrazar mis inspiraciones fundamentales para hacer música”. Hay ecos de la hechicería de cuatro pistas de Sebadoh III y de los años de Sentridoh, pero líricamente Barlow rompe esas capas para reflexionar sobre su nueva vida.

Escucha”In My Arms” de Lou Barlow