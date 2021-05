Sharon Van Etten y Angel Olsen se unen en la canción ‘Like I Used To’

Sharon Van Etten y Angel Olsen, dos de nuestras artistas predilectas, conjugan talentos y entregan una canción conjunta.

“Like I Used To” es una oda poderosa y alegre que aúna dos voces hermosas y eléctricas reforzadas por la producción de John Congleton, quien ha trabajado estrechamente con ambas en el pasado: Sharon en su álbum más reciente, Remind Me Tomorrow, y Angel a lo largo de su carrera.

Sobre su unión las artistas han comentado: “A pesar de que no éramos íntimas, siempre me sentí apoyada por Angel y la consideré una compañera en este extraño mundo de las giras. Nos saludamos en la carretera muchas veces a lo largo del tiempo … Finalmente, en junio de 2020, tuve el valor de acercarme y ver si ella quería cantar conmigo. Rápidamente le envié una pista en la que había estado trabajando”. Sharon Van Etten.

“Me he reunido con Sharon aquí y allá a lo largo de los años y siempre he sido muy tímida para preguntarle qué ha estado haciendo o en qué ha estado trabajando. La canción me recordó de inmediato a mis comienzos, un momento que permanece puro y real en mi corazón”. Angel Olsen.

El vídeo que acompaña “Like I Used To” dirigido por Kimberly Stuckwisch y filmado en Los Ángeles y Joshua Tree, eleva la vibra general al espíritu libre de la canción. Es una representación visual que realmente celebra la naturaleza colaborativa de estas dos compositoras e intérpretes especiales.