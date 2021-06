Escucha ‘Crying’ de Pom Pom Squad

Pom Pom Squad desvelan otra de las canciones del que será su nuevo disco, que llega con el título de Death Of a Cheerleader y será publicado el próximo 25 de junio en City Slang Records.

Ya habíamos escuchado alguna de sus canciones como “Lux” y ahora descubrimos otra, llamada “Crying”. La canción, aborda la abrumadora tarea de enfrentar las propias deficiencias y la oscuridad mientras se esfuerza por no huir. También sirve como una especie de unión estética entre la energía cruda, violenta y catártica del disco y la creciente inspiración cinematográfica detrás de él. También hoy está el video clip (codirigido por Julia Sub y Berrin) para la canción: un festín para los fans del cine y el cine negro de los años 50 y 60, encontrando a Berrin emocionalmente desenredada y furiosa en una hermosa escala de grises, superponiéndose con un un terror que se arrastraba metafóricamente a la vida gracias a un aluvión de manos adornadas con guantes de látex negros.

“Honestamente, esta canción es una especie de auto-arrastre. Creo que durante el ciclo de ‘Ow’ [EP anterior], me convencí de que escribiendo estas canciones podría exorcizar completamente al demonio que era mi depresión. Resulta que ninguna cantidad de composición es un sustituto de la medicación y la terapia ”, dice Berrin sobre la inspiración de la canción. “En términos de pensar en un arco narrativo, sabía que quería escribir una canción que se sintiera como un puente entre el mundo del disco basado en la guitarra y el mundo inspirado en el cine de los 50/60 de este disco. En última instancia, se convirtió en un meta-sentimiento: estar enfadada contigo misma por estar deprimido. El carácter de esta canción es básicamente mi ego: la parte de mí que no aprende, comete los mismos errores constantemente, es inestable, no puede admitir que está equivocada, se compadece de sí misma y lo envuelve todo en una reverencia color autodesprecio . En resumen, la canción es yo llamándome quejica. ¡Muy glamoroso!”.