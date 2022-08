Estas serán las acciones paralelas de Santander Music y el Centro Botín

Este verano, y gracias a la colaboración del Centro Botín con Santander Music Festival, será posible participar -solo o en familia- en la acción creativa-participativa “ Pintura, Ilusionismo y Misterio”. Arantxa Recio -o Harsa Pati en el mundo del arte- será la encargada de crear, junto a todo aquel que se anime a participar, un mural móvil inspirado en la exposición “Juan Muñoz. Dibujos 1982-2000”. Recio, que este año ha diseñado el cartel del festival, guiará a los asistentes en la creación de un gran dibujo que versará sobre los espacios tangibles e intangibles, con referencias al mundo de la ilusión, la ambigüedad y el misterio que tanto interesaban a Juan Muñoz.

Recio es ilustradora y muralista y trabaja desde hace años en diversos proyectos creativos con diferentes marcas. Su obra, muy vinculada a la ilustración contemporánea, presenta claras referencias a la cultura popular, al arte urbano y a la ilustración de los años 50 y 60. Sus trabajos han recorrido todo el mundo, ha publicado en España, México y Argentina, habiendo expuesto en Italia, Austria, Escocia, Croacia y Australia. Participar en esta actividad será posible los días 2 y 3 de agosto en el anfiteatro exterior del Centro Botín, en sesiones de 30 minutos: desde las 11:30 hasta 13:00 horas de la mañana, y desde las 18:00 hasta las 19:30 horas de la tarde.

El sáabado 6 de agosto, bajo el pachinko del Centro Botín, tendrá lugar una nueva Sesión Vermut de acceso gratuito, en la que disfrutaremos con el arrollador directo de la banda de rock n´roll THE GULPS, que comenzará a las 13.00 horas, seguido de una sesión de DON GONZALO Dj hasta las 15.30 pm.

The Gulps es una banda de rock afincada en Londres, con miembros de cuatro nacionalidades distintas, dos de ellos (el cantante principal Harry y el guitarrista Charlie Green) provenientes de La Rioja. Estos dos miembros conocieron a sus compañeros de banda en el Instituto de Mu?sica Contempora?nea (ICMP) y formaron la banda, que fusiona el punk clásico y el rock’n’roll, la psicodelia de los 60 y la carga pop retorcida de The Strokes con la intensidad underground moderna y arenosa de Idles o Shame. Rápidamente fueron apadrinados por Alan McGee, el que fuese capo del mítico sello de los noventa Creation (y, entre otras cosas, descubridor de Oasis) y también llamaron la atención del mítico productor Youth, con quien grabaron su single de debut. Han sido teloneros de artistas legendarios como Ash, Carl Barat, Cast y Skinner Brothers, y recientemente firmaron con el sello Downtown Music, con quien lanzaron su single “Stuck in the City”en octubre del año pasado.

Cómo acceder a las acciones entre Santander Music y el Centro Botín