Mogwai nos dan los detalles de su nuevo disco

Mogwai están de vuelta con el que será su nuevo trabajo, un disco que llega cuatro años después de la publicación de su última obra, Every Country’s Sun.

Los escoceses vuelven a recurrir a su habitual productor Dave Fridman con quienes fueron a Worcestershire a grabar pocas semanas antes de que estallara la pandemia.

Lo nuevo de Mogwai llevará por título As The Love Continues y se publicará el próximo 19 de febrero a través de su sello Rock Action. En el disco participan Atticus Ross, de Nine Inch Nails y el saxofonista Colin Stetson.

El décimo disco de la banda formada por Dominic Aitchison, Stuart Braithwaite, Martin Bulloch y Barry Burns, se editará coincidiendo con el 25 aniversario de lo que fue “Tuner/Lower”, su single de debut.

Estas serán las canciones de As The Love Continues:

1. “To the Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth”

2. “Here We, Here We, Here We Go Forever”

3. “Dry Fantasy”

4. “Ritchie Sacramento”

5. “Drive the Nail”

6. “Fuck Off Money”

7. “Ceiling Granny”

8. “Midnight Flit”

9. “Pat Stains”

10. “Supposedly, We Were Nightmares”

11. “It’s What I Want to Do, Mum”

Así suena una de sus canciones, “Dry Fantasy”: