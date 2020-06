Escucha el debut de los barceloneses The Cools

The Cools es una banda barcelonesa formada por Jordi/James como cantante, Alberto de Ros a la guitarra, David Merino al bajo, Kennet Albert a la batería y Albert Calduch al piano/guitarra. El grupo arranca en 2013 como un dúo acústico de country formado por James y Alberto, que daban así salida a sus referencias musicales: Black Keys, The Strypes o Johnny Cash. Entonces, recién acabadas sus carreras de cine, crearon una webserie sobre el mundo de la música llamada Where Are The Cools. Una comedia metanarrativa donde se hablaba de la banda como si hubieran sido unas estrellas del rock. En ella salen actores de la talla de Octavi Pujades, Itziar Castro (Vis a Vis), Oriol Vila (Los Pelayos, Nit i dia), Adrian Grösser (Merlí), Nil Cardoner, Mikel Iglesias, Marc Balaguer y Mireia Vilapuig. A continuación puedes ver el programa piloto.

Gracias a hacer la serie pudieron volcarse más en su afición musical, aprovechando la preparación de la banda sonora de la serie para montar una banda ya completa, con la incorporación de otros músicos. En algunos de los temas de la serie contaron con la colaboración de gente como Pavvla o Peter Gynt (Wild Goats).

Con los años The Cools han consolidado su formación con algunos cambios, han madurado su sonido y, rescatando algunos de los temas de sus inicios junto a otros compuestos más recientemente, han grabado su primer álbum, Not The Best But Our Best, en Angel Sound Estudio. El álbum vio la luz a finales del pasado 2019. En su debut discográfico The Cools incluyen siete temas que van del rock más clasico (“Only God forgives”, “Good Love”) a una balada muy retro (“Back to you”), un himno surfero (“Surfing death collision”), una oda a los influencers (“Fake love), una canción para hacer un road trip (“By your side”) o una canción más oscura que podría ser el opening de True Detective (“Howling”).

A continuación puedes escuchar, desde Spotify, Not The Best But Our Best, el primer álbum de The Cools.

