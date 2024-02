The Jesus and Mary Chain vuelven el próximo 22 de marzo con Glasgow Eyes, cuando se cumplen 40 años desde el lanzamiento de su primer sencillo «Upside Down». Un disco que llega siete años después de su regreso en 2017 con Damage and Joy. Doce nuevas composiciones grabadas en el estudio Castle Of Doom de Mogwai en Glasgow, donde podremos encontrar electrónica y texturas a medio camino entre sus principales influencias, de The Velvet Underground y Suicide.

Al igual que los dos sencillos más recientes lanzados por el grupo de los hermanos Reid, “Chemical Animal” y “jamcod”, su nuevo sencillo «Girl 71» es totalmente reconocible en su estilo, aunque aquí suenan sorprendentemente optimistas, aunque en la letra recuperan su esperado agridulce estilo: «Me tienes, no tienes nada».

Como bien apuntaba Jim Reid en su promo: «No esperes que ‘Mary Chain se vuelva jazz’. La gente debería esperar un disco de Jesus and Mary Chain, y eso es sin duda lo que es ‘Glasgow Eyes’. Nuestro enfoque creativo es notablemente el mismo que en 1984, solo tienes que ir al estudio y ver qué pasa. Entramos con un montón de canciones y dejamos que siguiera su curso. No hay reglas, simplemente haces lo que sea necesario. Y hay una telepatía ahí: somos esos gemelos extraños que terminan las oraciones del otro».

Escucha ‘Girl 71’ de The Jesus and Mary Chain

Recuerda que The Jesus and Mary Chain actuarán en Tomavistas de Madrid el próximo mes de mayo (entradas aquí).