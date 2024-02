MGMT – Loss Of Life (Mom + Pop / Popstock!)

Siempre hay algo nuevo, relevante y estimulante en cada disco de MGMT. Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser supieron dejar atrás el impacto de un debut apabullante como Oracular Spectacular (2007), y aislarse del revuelo de sus muy exitosos sencillos, evolucionando en múltiples direcciones. Esa es una de las claves de una supervivencia que les sigue colocando varios peldaños por encima de los artistas de su generación, y que por el camino nos ha dejado entregas como el de momento insuperable Congratulations (2010) o el más reciente y estimulante Little Dark Age (2018).

No es de extrañar por tanto, que Loss Of Life genere tantas expectativas y más en vista de unos adelantos en los que hemos podido apreciar que los norteamericanos siguen en esa huida hacia delante donde la experimentación y la búsqueda de texturas y armonías en pasado, presente y futuro, les pertenece. Cada canción es un mundo en sí misma, subvierte cualquier patrón esperado y esconde suficientes razones para volver a ella recurrentemente. Esa es la magia de MGMT y eso es lo que vuelven a ofrecernos en su nuevo álbum.

El extraño recitado de esa «Loss Of Life (part 2)» en su apertura, que toma el tema que da título y cierra el LP, parte del poema medieval “I Am Taliesin”. I Sing Perfect Meter” en el que se celebra la interconexión de todas las cosas: «Taliesin, canto en una métrica perfecta. Que durará hasta el fin del mundo. Sé por qué hay un eco en un hueco…». Una advertencia sobre el espíritu que envuelve a estas diez nuevas composiciones que no son más que un sofisticado muestrario de sus virtudes.

Ahí está la personalísima melancolía de «Mother Nature», indie folk de altura con diferentes recovecos; la marcada influencia del Bowie setentero en “Bubblebum Dog” o una «Dancing In Babylon» con la compañía de Chris de Christine and The Queens en el primer dúo de MGMT, que partiendo del pop 70s, termina acercándose a las producciones con las que Jim Steinman inundó las radiofórmulas en los 80. También el pop espacial con tintes progresivos y reminiscencias a Brian Eno de “People in the Streets”, la atmosférica y sedosa «Nothing To Declare»; la introspección de «Nothing Changes» que termina por explotar gracias a sus geniales vientos o los coros celestiales de “I Wish I Was Joking”.

Un nuevo festín para los sentidos.

Escucha MGMT – Loss Of Life