Llega la gira de unos de los reyes del death metal melódico, In Flames

Los considerados pioneros del death metal melódico, los suecos In Flames, están de vuelta por nuestro país en una gira en la que casi podríamos llamar festival. Ya que se verán acompañados de más bandas, otros míticos del género, como son At The Gates y para completar esta gira de lujo, estarán las bandas: Imminence y Orbit Culture.

Recordemos que In Flames llevan unos ocho años sin venir por España, por lo cual es una buena oportunidad de disfrutar de su demoledor directo en salas. In Flames anunciaron el lanzamiento de lo que será su decimocuarto álbum en estudio, que presumiblemente llevará el título de Foregone.

Route Resurrection se ha unido a la promotora United Talent para traernos esta gira.

Viernes 25 de noviembre, Bilbao, Santana 27

Sábado 26 de noviembre de 2022, Madrid, La Riviera

Domingo 27 de noviembre de 2022, Barcelona, Razzmatazz 1

Puedes comprar las entradas de estos conciertos aquí