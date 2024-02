Kings Of Leon tendrán nuevo álbum en mayo

Llevábamos tiempo sin noticias de Kings Of Leon, quienes publicaban en 2021 su disco When You See Yourself (RCA / Sony Music) y le darán continuidad este próximo 10 de mayo.

El octavo trabajo de la banda de los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill y su primo Matthew Followiil, se titulará Can We Please Have Fun y ha sido grabado en el estudio Dark Horse en Nashville y producido por el nuevo colaborador del grupo Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine). En él no solo se remontan a sus orígenes, sino que buscan nuevos caminos de expresión.

“Fue el disco más divertido en el que he participado”, confiesa el vocalista Caleb Followill. Una nueva forma de trabajar que se aprecia en el sencillo principal del álbum, “Mustang”, que nos invita a una reflexión musical con un toque de humor y desenfado.

Escucha ‘Mustang’ de Kings Of Leon

Estas serán las canciones de ‘Can We Please Have Fun’ de Kings Of Leon

Ballerina Radio

Rainbow Ball

Nowhere To Run

Mustang

Actual Daydream

Split Screen

Don’t Stop The Bleeding

Nothing To Do

Television

Hesitation Generation

Ease Me On

Seen