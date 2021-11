Kylie Minogue lanza “Kiss of Life”, segundo single adelanto de DISCO: Guest List Edition y en el que en esta ocasión está acompañada por Jessie Ware.

En esta nueva edición de DISCO, Kylie lanza también nuevos temas, como esta o “A Second to Midnight” con Years & Years, a las que se suma “Can’t Stop Writing Songs About You” con Gloria Gaynor. Estas nuevas canciones se presentarán junto con remixes inéditos y favoritos del álbum, incluido también “Real Groove (Studio 2054 Remix)” con Dua Lipa.

DISCO: Guest List Edition estará disponible a través de BMG el próximo 12 de noviembre en varios formatos, CD digital y vinilo.

Los fans podrán volver a experimentar la actuación en directo de “Infinite Disco” del año pasado por primera vez, con “DISCO: Guest List Edition (Deluxe Limited)”, que es un conjunto de 3CD, 1 DVD y 1 Blu-ray. Incluye un DVD y Blu-ray de la actuación de Infinite Disco que presenta éxitos como ‘In Your Eyes’, ‘Light Years’, ‘Slow’ (una mezcla del icónico ‘Love To Love You Baby’ de Donna Summer) y ‘ Say Something’, interpretada con el House Gospel Choir.

Esta versión también incluirá las 16 pistas “DISCO (Deluxe)”, los nuevos temas con colaboraciones y las remezclas.

Escucha ‘Kiss of Life’ de Kylie Minogue junto a Jessie Ware