Escucha la última canción de The Beatles con John Lennon, ‘Now and then’

Hace algunos meses escuchábamos a Paul McCartney anunciar una ‘última’ canción de The Beatles que se estaba completando con la voz de John Lennon generada por Inteligencia Artificial (IA).

Lennon la grabó (piano y voz) en el salón de su casa, con un micrófono puesto encima de la tele, con Sean jugando al lado. Yoko Ono tenía una cinta de casete que le entregó en los años 90 a McCartney para que sacaran temas para el Anthology 3. De las tres canciones que tenía la cinta, limpiaron y trabajaron en dos que se sacaron en proyectos posteriores de The Beatles. Pero no pudieron separar la voz del piano de John y esta se quedó sin terminar.

La inspiración para terminar la canción provino del documental de Peter Jackson, Get Back, según McCartney le contó a la BBC. Pues quedó sorprendido cuando se utilizó un sistema de inteligencia artificial personalizado para separar las voces de los diferentes miembros de The Beatles del ruido de fondo, lo que permitió una reproducción de alta calidad.

Ya se había intentado grabar esta pista alrededor de 1995, pero George Harrison se opuso a mitad del proceso debido a la baja calidad de la grabación de Lennon. El proceso de separación y limpieza de pistas impulsado por esta tecnología ha restaurado las voces a un punto en el que McCartney dijo que era posible mezclar la pista de manera limpia, como si se hubiera grabado recientemente con ese propósito. Finalmente la canción está aquí para ser disfrutada por los fans de la banda de Liverpool gracias a Machine learning technology. Una «Now and then» que puedes escuchar a continuación.

Escucha ‘Now and then’ de The Beatles

Disfruta de un documental de cómo se hizo ‘Now and then’ de The Beatles