Pareciera por momentos que New Model Army regresa a su pasado más esplendoroso en su nuevo álbum, un Unbroken que nos lleva de inicio a ese periodo de gloria, marca personal de los británicos de energía y reivindicación, de punk con tonalidades folk. Esos “First Summer After” o “Language” podrían atestiguar eso, pero no hay que dejarse llevar por las primeras impresiones.

Dentro del enésimo álbum de la veterana formación seguimos viendo a una banda totalmente en forma, deambulando no solo por ese pasado al que hacía alusión, sino también por otros derroteros que, sin ser extraños en su aproximación a la rabia reivindicativa, no son tan habituales o, por lo menos, no en el mismo compendio.

La cadencia y estructura de “Reload”, “If I Am Still Me”, “Idumea” o “Cold Wind” indican que esa calma tensa tiene cabida en su sonido, quizá más cercano a la faceta de compositor en solitario de un Justin Sullivan al que se le reconoce en cuerpo y alma, y que pueden alternarse con sonoridades más reconocibles, como las citadas que abren este larga duración o como las revigorizantes “Coming or Going” o “Do You Really Want to Go There?” con su fuerza instrumental o vocal.

Como curiosidad, coincidiremos en apuntar a “Legend” como la menos circunscrita a su tarjeta de visita habitual, quizá por la producción, pero que da cierto empaque a ese barniz de diferentes aproximaciones a un mismo hecho, y es que, tras más de nueve lustros dando cera, New Model Army están en un estado envidiable de forma. Los británicos siguen siendo capaces de entregar temas que siguen apuntalando ese sonido construido durante décadas sin temor tampoco a salirse (mínimamente, eso sí) de su ortodoxia. Por ello, Unbroken puede ser escuchado como ese regreso al pasado o como un guiño a un presente rodeado de gimnasia de mantenimiento para fortalecerlo.

Escucha New Model Army – Unbroken