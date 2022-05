Escucha lo nuevo de Suede, que anuncian disco

Este fin de semana vibrábamos con la presencia de Suede Barcelona y en Tomavistas y hoy nos regocijamos con el anuncio de un nuevo trabajo para la banda de Brett Anderson.

Es hora de entregar el sucesor de The Blue Hour (Warner, 2018) su fantástica obra producido por Alan Moulder y con el acompañamiento de una orquesta dirigida por el teclista de la banda Neil Codling y el compositor Craig Armstrong. Lo nuevo de los ingleses se llama Autofiction, un trabajo que se publicará el próximo 16 de septiembre y en el que decidieron volver a lo básico. En un movimiento que recordó sus primeros días como banda, Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling se encerraron en unos locales abandonados en Kings Cross, abrieron la puerta, llevaron sus instrumentos, montaron todo su equipo y comenzaron a tocar juntos.

Se grabó como si fuera en directo en los Konk Studios en el norte de Londres con el afamado productor Ed Buller, colaborador de Suede durante sus inicios. Ed trabajó por primera vez con la banda produciendo su primer single “The Drowners”, que cumple 30 años de su edición, este mes.

Su vocalista, lo describe así: “’Autofiction’ es nuestro disco Punk!. Sin silbidos, ni campanitas. Solo nosotros cinco en una habitación con todos los fallos y errores; la banda expuesta en todo su desorden primario”.

Estas serán las canciones de ‘Autofiction’ de Suede

1. She Still Leads Me On

2. Personality Disorder

3. 15 Again

4. The Only Way I Can Love You

5. That Boy on the Stage

6. Drive Myself Home

7. Black Ice

8. Shadow Self

9. It’s Always the Quiet Ones

10. What am I Without You?

11. Turn off Your Brain and Yell

Escucha ‘She Still Leads Me On’ de Suede