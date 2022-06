Escucha el nuevo disco de los norteamericanos The Wrecks

El libro The Dictionary of Obscure Sorrows de John Koenig, que define palabras inventadas para emociones indescriptibles, clasifica el neologismo “sonder” como el “profundo sentimiento de darse cuenta de que todos, incluidos los extraños que pasan por la calle, tienen una vida tan compleja como la propia”. El vocalista y productor de The Wrecks, Nick Anderson, utilizó “Sonder” como el título de su segundo álbum.

Los sencillos más recientes de la banda, el chispeante himno posterior a la ruptura “Lone Survivor”, la liberadora pista de rock alternativo “I Love This Part” y la mística e hipnótica “Where Are You Now“, demuestran que la banda ha perfeccionado y abrazado por completo su género característico que dobla el rock alternativo.

“Diría que nuestras letras siempre han sido honestas y vulnerables, y no solo pude depender de esa brújula narrativa una vez más, sino que descubrí que me llevó a un lugar completamente nuevo esta vez creativamente”. – Nick Anderson

Sonder sigue al lanzamiento del EP debut de la banda en 2016, We Are The Wrecks, su EP Panic Vertigo de 2018, Static de 2020 y su LP debut de 2020 Infinitely Ordinary.

The Wrecks continúa creciendo la enorme base de fans que ya les han dado más de 80 millones de escuchas a sus cinco mejores sencillos en Spotify. La banda comenzó como el único esfuerzo de Anderson en la zona rural de Wellsville, Nueva York. Desde entonces se ha completado con Aaron Kelley (bajo), Nick “Schmizz” Schmidt (guitarra) y Billy Nally (batería).

A continuación puedes escuchar Sonder, el nuevo disco de The Wrecks.

