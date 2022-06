Maïa Vidal, Side Chick, punk y ‘Do It Myself’ en Era Magazine

Hola, os damos la bienvenida a ERA Magazine, el podcast que presenta grupos femeninos de la música independiente española. Hoy conoceremos a Maïa Vidal de Side Chick, un grupo de glam punk, con toques pop, como les gusta definirse, que comenzó su andadura musical en 2017. Y desde entonces, esa actitud punk y contestataria se ha apoderado de sus canciones. Les acompaña el batería venezolano Eduardo Benatar y juntos presentan este Do It Myself (Industrias Bala, 2022), un disco que desde su título ya muestra lo que es: guitarras sucias, actitud salvaje, estribillos arrebatadores y unas ganas insaciables de bailar.

Maïa nos presentó las siguientes canciones:

“Do It Myself”.

“Oh Yeah”.

“Overated”.

“Take It Off”.

