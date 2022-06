Estrenamos el nuevo videoclip de Ambros Chapel

Ambros Chapel es un grupo de Valencia formado en 2006. En la actualidad está integrado por Pablo Casero (voz y guitarra), Alfred Sanchis (bajo), Eduardo de Eduardo (guitarra solista y coros) y José Rodríguez (batería). Su música, sobre todo en sus primeros trabajos, recuerda mucho al rock gótico y al post punk de los 80, con bandas como Sisters of Mercy, Echo and the Bunnymen, Bauhaus o The Cure como referencias. Desde que debutaron con Rome (Malatesta Records, 2009), su sonido ha ido evolucionando, ganando consistencia y personalidad, dando como fruto excelentes trabajos como Constants Are Changing (7Days Music, 2011), The Last Memories (7Days Music / Harmony Rock Records, 2015) y Portraits (Flor y Nata Records / Harmony Rock Records, 2017). De todos ellos te hablamos en su momento en Muzikalia. En estos años, haciendo honor a sus influencias, han participado en un disco homenaje a The Church y han abierto para bandas como Sad Lovers and Giants, The Chameleons Vox, The Essence o The Snake Corps.

Tras el parón obligado por la pandemia, Ambros Chapel entraron al estudio para grabar la canciones que formarán parte de su próximo disco, A New Romance, que está previsto que vea la luz el próximo otoño a través de los sellos 7Days Music y Harmony Rock Records. Posteriormente tuvo lugar la marcha de Óscar Vadillo (guitarra solista) y su sustitución por Eduardo de Eduardo.

Mañana se lanzará el videoclip del sencillo “A new romance”, tema que le da nombre al próximo disco de Ambros Chapel y que fue el primero que la banda compuso para el álbum. “A new romance” es una excelente canción que habla de volver a congraciarse con la vida después de pasar por una situación complicada, y se presenta con un espectacular vídeo dirigido y realizado por Ruth Dupiereux, con producción de HansonG RecordS y la propia banda, que hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva en Muzikalia.

(la foto de cabecera es obra de Ruth Dupiereux)