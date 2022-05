Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Saphie Wells, Elia, The Wrecks, Marc Mata, Anna Andreu, Cesar Salazar y Mala Sangre.

Saphie Wells – Duke

Saphie Wells es una cantante peruano-estadounidense afincada en Barcelona que, tras encabezar distintas bandas de swing y jazz, publicó hace un año Inside Out, su primer disco en solitario. Hace escasos días vio la luz su segundo disco, Bittersweet, con seis canciones que van más allá del indie pop para extenderse hacia el jazz de ascendencia latina y el soul acústico. Buena muestra de ello es esta canción, “Duke”, publicada como último sencillo del disco.

Elia – Foxy

Elia es una nueva artista independiente nacida en Jaca pero con sangre andaluza. Sus canciones, que buscan reflejar de manera sencilla su propia experiencia, discurren entre la música urbana y el R&B más actual. Su último sencillo es “Foxy”, un tema pegadizo y sensual producido por Genaro Mosquera que busca reflejar esa chispa de amor que eriza el pelo con tan solo una mirada.

The Wrecks – Where are you now?

The Wrecks, banda neoyorquina aunque con sede en Los Angeles liderada por el artista y productor Nick Anderson, publicó hace un par de semanas un sencillo titulado “Where Are You Know”. La canción cuenta con la colaboración de girlhouse y formará parte de su nuevo álbum, Sonder, previsto para el próximo 10 de junio. “Where are you now” empezó a ser compuesta en 2020 hasta que, hace apenas un par de meses, la aportación de girlhouse y la batería de Billy Nally remataron la canción tal como la puedes escuchar a continuación en nuestra PlayList Emergente.

Marc Mata – Home is

Marc Mata es un cantautor de Barcelona que debutó en 2019 con el EP 19. Posteriormente ha ido publicando diversos sencillos hasta que en 2022 anunció la publicación de un nuevo álbum, Black Bile. Un disco ambicioso en el que fusiona elementos electrónicos con guitarra acústica que contiene seis canciones introspectivas sobre emociones intensas que van de la desolación a la esperanza. Hasta ahora ha lanzado tres sencillos de anticipo, el primero de los cuales fue “Home is”.

Anna Andreu – Hores per dies

La cantante y compositora Anna Andreu publicó hace una semanas su segundo álbum, La Mida. Un disco publicado por Hidden Track Records en el que la acompaña de nuevo Marina Arrufat. Ferran Palau también ha tenido una pequeña colaboración, aportando su voz a “Un son”. Al mismo tiempo que se publicaba el disco también se lanzaba el sencillo “Hores per dies”, una canción poética, emotiva y envolvente como todas las del álbum.

Cesar Salazar – Terminal ft. mundo 🙂

Cesar Salazar (así, sin acento) es un cantante y compositor de México que en breve publicará su primer álbum, Mis Simples Decisiones Impulsivas. De él te hablamos en nuestra PlayList Emergente hace un par de meses, y hoy regresa a nuestra lista con un nuevo tema, “Terminal”, en el que colabora su amigo mundo:) (así, en minúsculas y con la carita sonriente). “Terminal” habla sobre lo hermoso que pueden ser las experiencias inesperadas y efímeras.

Mala Sangre – Meta_Violence

Mala Sangre es el proyecto musical de Daniel Rato, una propuesta electrónica que fusiona diferentes estilos como el dark wave, dirty electro o dark disco. De él te hablamos hace un año en nuestra PlayList Emergente para presentarte su tema “Fear is your only God”, que desde entonces ha acumulado más de medio millón de reproducciones en Spotify. Hoy vuelve a nuestra lista con “Meta_violence”, que juega con las palabras para denunciar la violencia psicológica ejercida por las redes sociales sobre la sociedad.