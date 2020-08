The Smashing Pumpkins estrenan dos canciones por sorpresa

Desde hace unas semanas una cuenta regresiva aparecía en la web de The Smashing Pumpkins con cinco fechas a la vez, lo que empezó a desatar todas las especulaciones de sus fans. Hoy salimos de dudas con dos nuevas canciones de los norteamericanos, “Cyr” y “The Colour of Love”. Dos composiciones que formarán parte de un nuevo álbum que ha grabado la nueva alineación titular de la banda, que cuenta con Billy Corgan, su viejo escudero James Iha, a la guitarra, el batería Jimmy Chamberlain y el bajista Jeff Schroeder. Un 75% de la original, a excepción de D’Arcy Wretzky.

Desde su resurrección, The Smashing Pumpkins no solo han vuelto a los escenarios, sino que acompañan su reunión con nuevo material, que de momento nos han entregado su primera parte en un disco llamado Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun y ahora le dan continuidad.

Corgan dijo hace unos meses que lo nuevo de The Smashing Pumpkins llegaría en 2020, aunque ya sabemos que este año ha trastocado todos los planes del planeta. Aún así recordamos sus declaraciones en medio norteamericano Tenessean: “El anterior fue lanzado como un álbum formal, pero lo dije en ese momento, y lo dije en serio, a mis ojos, no era un álbum. No lo abordamos como nos hemos acercado a todos los álbumes que habíamos hecho, lo que es más como hacer una película. En muchos sentidos, este próximo es el primer álbum real (desde la reunión) en el que nos hemos preocupado y hemos hecho un clásico, “Vamos a tirarlo todo a la pared y ver qué pasa”. Llevo más de un año trabajando en ello. Actualmente tiene 21 canciones, y vamos a lanzarlo como doble este mismo año. Realmente, Este es el primer álbum desde que salió en Machina 2000. Aquí tanto James, como Jimmy y yo estamos centrados en trabajar en él durante mucho tiempo. Tiene una mayor base conceptual, y probablemente sea una franja más amplia de música. El último fue algo así como: “Saltemos, grabemos algunas cosas muy rápido y dejemos que sea lo que sea” … así que estoy emocionado por esto, porque estamos de vuelta en el carril del riesgo y de tratar de traer algo nuevo a la mesa, en lugar de simplemente imitar lo que nos caracteriza”.

Sus nuevas canciones han sido grabadas en Chicago y producidas por el propio Corgan. Os dejamos con “Cyr” y “The Colour of Love”.