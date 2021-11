Escucha ‘Twisted Skin’ otro arrebato industrial de The Horrors

Tras el lanzamiento de Lout, The Horrors lanzan un nuevo EP, Against The Blade, editado a través de Wolf Tone y Fiction. Tras escuchar la “Against The Blade”, podemos disfrutar de otra de ellas, “Twisted Skin”.

“El EP The Against The Blade es un nuevo descenso a caos”, cuenta el cantante Faris Badwan. “Trata de la libertad que conlleva abandonar toda esperanza, ceder el control y aceptar que siempre estarás en desacuerdo con el mundo que te rodea”.

Al igual que Lout, este nuevo EP tiene un enfoque industrial y una notable desviación sonora con respecto al álbum aclamado por la crítica y publicado en 2017, V. “Una vez que la bola comenzó a rodar con Lout, nos gustó la idea de desafiar a la banda para que llevara todas las canciones hacia la dirección más extrema posible”, dice el bajista Rhys Webb.

Al igual que Lout, Against The Blade está acompañado de impactantes imágenes creadas en colaboración con un equipo creativo liderado por Bunney Kinney, con nuevas imágenes tomadas por el fotógrafo de moda, Till Janz.

Escucha ‘Twisted Skin’ de The Horrors