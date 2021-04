Joana Serrat estrena el vídeo de ‘Pictures’

Joana Serrat publicará Hardcore From The Heart el próximo 11 de junio a través de la discográfica inglesa Loose, bajo licencia de Great Canyon Records. Será su primer disco en cuatro años, desde que lanzara Dripping Springs en 2017.

Hoy descubrimos el vídeo de “Pictures”, el adelanto que pudimos escuchar hace unos días y que según afirma la autora: “Pictures trata sobre la desilusión y el fracaso de la comunicación. Es también un recordatorio sobre la cantidad de tiempo que gastamos inútilmente en detalles triviales. Las dos primeras líneas de esta canción, “Always waiting for perfection, and perfection never comes” (“Siempre esperando la perfección, y la perfección no llega nunca”), reflejan mi filosofía actual de preocuparme en vivir el ahora, porque las cosas siempre pueden dar un giro inesperado e ir a peor. Las tornas cambian en un abrir y cerrar de ojos y, por este motivo, la mentalidad de posponer decisiones esperando siempre encontrar el momento adecuado, me mata.”

Sobre el videoclip, Joana Serrat comenta que “a los directores Roger Mitjans y Alex Trullàs se les ocurrió la idea de utilizar las flores como símbolo de la relación al tiempo que como metáfora sobre la misma. La máscara de flores representa la sublimación de la relación así como la idealización de mi pareja. Todo el minutaje representa ese espacio en el que me encerré, donde creció mi tristeza y se produjo el error de comunicación“.

Este es el vídeo de “Pictures” de Joana Serrat