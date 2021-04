El belga Movulango estrena ‘Leave’

Movulango, nuevo proyecto del miembro de Future Sound Of Antwerp, Mozes Mosuse debuta con “Leave”,su primer lanzamiento.

“Cada sello necesita un romántico psicodélico, ¿verdad? Mozes es el artista de DEEWEE que conocemos desde hace más tiempo y con el que hemos estado trabajando desde el primer día, y aunque nos ha costado un tiempo desarrollar un sonido que es único para él, estamos increíblemente orgullosos del resultado”, cuentan David y Stephen Dewaele.

“Leave” llega tras el single recientemente publicado de Charlotte Adigéry, “Bear With Me (and I’ll stand bare before you”, primer adelanto del recopilatorio que publicará DEEWEE, el sello de los nominados al GRAMMY, David y Stephen Dewaele, también conocidos como Soulwax y 2manydjs.

El recopilatorio incluirá 27 canciones que han sido producidas y mezcladas por los propios hermanos Dewaele. El álbum supone el lanzamiento número 50 de la discográfica y contará con preciosas ediciones en formato de triple LP y doble CD que se lanzarán junto con el formato digital el 7 de mayo.

Escucha “Leave” de Movulango.