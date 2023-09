Como seguimos estando en verano, toca hablar de más festivales. Y en este afán nuestro de destacar eventos más pequeños, más cuidados y organizados desde el cariño más profundo vamos a hablar del Visor Fest (entradas), el festival que se celebra el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre en Murcia, con un cartel de tan solo ocho grupos, pero qué grupos.

Y junto a Jorge Llabrés, co-director, hablamos de lo que va a acontecer esos días, además de escuchar las siguientes canciones:

Suede, «Beautiful One».

OMD, «Enola Gay».

Echo & The Bunnymen, «The Killing Moon».

Nada Surf, «Inside Love».

The House Of Love, «I Don’t Know Why I Love You».

Inspiral Carpets, «Saturn 5».

The Primitives, «Crush».

Mercromina, «En un mundo tan pequeño».

Escucha el especial Visor Fest (parte 1) en Era Magazine