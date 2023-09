Xoel López cuenta con Repion en su nuevo single, ‘Elevarte caer’

Xoel López regresa el que será su decimoquinto álbum de estudio: Caldo Espírito, que verá la luz en otoño de 2023 bajo el sello Esmerarte Industrias Creativas. Un disco del que ya hemos escuchado su prime adelanto, «Fort Da» sigue la línea que ha marcado sus últimos trabajos, fusionando sus raíces y sus influencias latinas con destellos característicos de Deluxe.

Un trabajo para el que ha contado con la colaboración del reconocido productor Carles Campi Campón y del que podemos escuchar su segundo adelanto, «Elevarte caer», una canción enérgica en la que ha contado con la colaboración de Repion, dúo formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta que se suman a una pieza que habla de la idea que a veces tienen las personas sobre el éxito y todo el esfuerzo que se pone para poder alcanzarlo y que luego éste no se traduzca en el objetivo y eso cause frustración, rabia o dolor.

Estos sentimientos se transforman en unos guitarrazos y baterías potentes que se convierten en la fuerza y crudeza de la propia canción.

Xoel ha dicho lo siguiente sobre Elevarte Caer: “La colaboración fue algo muy bonito porque yo no conocía a Repion, fue a través de Lucas Piedra Cueva, ya que él compartió una canción a través de Instagram y por eso me puse a escucharlas. Tuve un flechazo con el tema “Brillante” y entonces lo subí, ellas lo vieron y me escribieron diciendo que les gustaba mucho mi música.

Les dije que estaba justo grabando disco y que se vinieran al estudio ya que tenía un tema que tiene ese punto como más de los años 90, como un punto más grunge y creo que ellas lo tienen. Ese tema era Elevarte Caer.

Me apetecía hacer la colaboración con ambas y les propuse hacer una doble batería. Así que una de las baterías la grabó Adrián Seijas y la otra la hizo Teresa.

La voz de Marina también le da un toque y una fuerza a la canción que yo sentía que le faltaba y el hecho de ser una voz femenina le da otro nivel emocional… Como que lleva a la canción a otro sitio, casi como si la letra tomase otra dimensión, se lo dijeran el uno al otro, las dos personas involucradas en el sentimiento.”

Escucha ‘Elevarte Caer ft. Repion’ de Xoel López

Próximos conciertos de Xoel López

1 – 2 de septiembre – Osa do Mar, Burela, Lugo

8 – 9 de septiembre – Vive Latino, Zaragoza

22 de septiembre – Noites do Porto, A Coruña*

29 de septiembre – Estaciones Sonoras, Cascante, Navarra*

30 de septiembre – Estaciones Sonoras, Cascante, Navarra

29 de noviembre – WiZink Center, Madrid

*Con Deluxe